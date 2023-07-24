Социальные объекты народной программы — в зоне особого внимания депутатов Татарстана

Строительство и капитальный ремонт объектов, включенных в народную программу партии «Единая Россия», — это предмет особого внимания. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Татарстана Максим Топилин.

«В зоне особого внимания — строительство и капремонт социальных объектов: школ и детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, открытие зон, адаптированных для инвалидов. Я всегда готов включиться в вопросы, требующие моего участия. К примеру, к новому учебному году в Татарстане планируют завершить капитальный ремонт 43 школ, еще в 143 отремонтируют столовые. Сейчас работы выполнены на 70%. Что касается ФАПов, то лично побывал во многих объектах, в том числе в селе Чуру-Барышево Апастовского района Республики и в селе Кошки-Теняково Буинского района Татарстана и др. Убедился, что в них есть всё, чтобы оказать оперативную медпомощь жителям: это кабинет фельдшера, процедурная, места ожидания», — поделился Максим Топилин.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что все работы ведутся в открытом диалоге с жителями и что часто именно они являются инициаторами перемен.

За реализацией работ на объектах народной программы следят и депутаты женского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие»: они ознакомились с ходом капремонта центра экстренной психологической помощи в Набережных Челнах.

Ремонт центра начался в марте. За это время удалось завершить ремонт систем канализации, электроснабжения и телефонизации, заменить окна и межкомнатные двери, а также провести ремонт стен, потолков и полов. Кроме того, закуплено новое оборудование.

Молодежный телефон доверия — единственная бесплатная служба в Набережных Челнах. Круглосуточно работают три линии: русская, татарская и республиканская. Центр оказывает анонимную психологическую помощь в кризисных ситуациях. Педагоги-психологи службы гарантируют строгую анонимность обращения и немедленную психологическую помощь абоненту.