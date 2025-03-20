«Социальные квартиры» Югры стали победителем всероссийского конкурса

Проект «Социальные квартиры» для старшего поколения югорчан стал победителем всероссийского конкурса «Активное долголетие 2024», сообщает UGRA-NEWS.RU. Торжественная церемония награждения прошла в Москве при участии заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

В Ханты-Мансийске проект создает комфортные условия для активной жизни людей старшего поколения. В его состав входят около 300 однокомнатных и двухкомнатных квартир, центр социального обслуживания и специализированные помещения для досуга. Уже 159 граждан старшего поколения воспользовались этими возможностями.

Директор Департамента социального развития Югры Антон Терехин подчеркнул, что ключевая задача региональной социальной политики – поддержка жизненной активности пожилых людей. Он выразил надежду, что проект поможет им сохранять энергию и оставаться частью общества. В рамках программы «Старшее поколение», реализуемой в составе нацпроекта «Семья», ведется работа над новыми форматами досуга, чтобы сделать жизнь бабушек и дедушек ярче и насыщеннее.

Отметим, что инициатива «Активное долголетие» является частью федерального нацпроекта «Семья».