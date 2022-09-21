«Социальные инвестиции в нефтяной край»: «Татнефть» выделит 1,5 млрд рублей на гранты

«Татнефть» объявила о начале II конкурса грантов для муниципальных образований. Он проводится в рамках целевых программ по приоритетным направлениям благотворительной деятельности «Татнефти». Это такие направления, как «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий» и «Культура».

Как сообщает газета «Нефтяные вести», в конкурсе могут принять участие государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления, некоммерческие негосударственные организации 13 муниципальных районов Татарстана и города Тольятти. Общий бюджет конкурса со стороны компании «Татнефть» составляет 1,5 млрд рублей.

Конкурс грантов — это часть масштабной системы социальных инвестиций компании. «Татнефть» видит в муниципалитетах своих партнеров и стремится учесть запросы самих жителей региона, поэтому ключевыми критериями отбора проектов являются их актуальность и значимость, а также наличие софинансирования из других источников.

«Наши вложения — это социальные инвестиции в нефтяной край. Нам важен конечный результат, чтобы люди чувствовали эффект от нашей совместной работы, — подчеркнул генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. — Компания на протяжении всей своей истории участвовала в развитии территорий своего присутствия, и мы продолжим это делать. 1,5 миллиарда грантовых средств — это лишь часть наших социальных инвестиций. Есть и другие масштабные проекты и программы, которые мы реализуем на благо нашего края».

Прием заявок осуществляется с 20 сентября по 20 октября 2022 года. Более подробная информация на сайтах tatneft.ru и bf-tatneft.ru.