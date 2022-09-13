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Ру Тат
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Экономика
13 сентября 2022  18:05

Социальные и молодые предприниматели Татарстана могут получить грант до 500 тыс. рублей

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Социальные и молодые предприниматели Татарстана могут получить грант от 100 до 500 тыс. рублей. Заявочная кампания стартует 14 сентября и продлится до 13 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Направить полученные средства можно будет на развитие производства: аренду или ремонт помещения, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и другие предпринимательские цели.

Размер софинансирования будет зависеть от решения комиссии. При этом предприниматель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств.

Грантовый конкурс реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. 

#Минэкономики РТ #поддержка предпринимательства
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