Социальные и молодые предприниматели Татарстана могут получить грант до 500 тыс. рублей

Социальные и молодые предприниматели Татарстана могут получить грант от 100 до 500 тыс. рублей. Заявочная кампания стартует 14 сентября и продлится до 13 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Направить полученные средства можно будет на развитие производства: аренду или ремонт помещения, покупку оборудования, оплату коммунальных услуг и другие предпринимательские цели.

Размер софинансирования будет зависеть от решения комиссии. При этом предприниматель должен вложить в проект не менее 25% собственных средств.

Грантовый конкурс реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.