Социальное партнерство: от стачек к РТК

Институту социального партнерства в Республике Татарстан исполнилось 30 лет. Важность развития этого гражданского института в обществе признается и властью, и работодателями, и профессиональными союзами, а свою эффективность трехстороннее сотрудничество доказывает в решении самых острых социальных вопросов.

О месте и роли социального партнерства в истории развития страны, о современных механизмах и перспективах взаимодействия власти, бизнеса и профсоюзов мы беседуем с председателем Федерации профсоюзов Республики Татарстан Еленой Кузьмичевой.

– Елена Ивановна, тридцать лет назад, в 1992 году, в Татарстане была создана Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Это событие принято считать точкой отсчета развития института социального партнерства в Татарстане. А что было до?

– Хороший вопрос. По сути, вся история профсоюзного движения – это история развития социального партнерства, поиск эффективных путей решения социально-экономических проблем, возникающих между работником и работодателем. Кстати, одним из первых, кто попытался изучать социальный конфликт между работниками и капиталистами, был итальянский мыслитель, политический деятель, философ Никколо Макиавелли, живший на рубеже 15-16 веков. По его мнению, данный конфликт несет в себе и созидание, и разрушение. Необходимо уметь правильно воздействовать на него, и эту роль он отводил третьей стороне – государству. О необходимости выстраивания договорных отношений между работниками, работодателями и государством в свое время писали философы и просветители Фрэнсис Бэкон, Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант и многие другие.

– Создание профсоюзов ускорило процесс выстраивания трехсторонних отношений?

– Да, именно так. В лице профессиональных союзов, их отраслевых и территориальных объединений, власть имущие и работодатели увидели сильные организованные структуры со своими руководителями, представляющими трудовые коллективы и их интересы. На смену забастовочной конфронтации и политики взаимного «выламывания рук» пришло понимание того, что социальный диалог является необходимым компонентом социального мира и эффективного взаимодействия.

– Но все же есть устойчивое мнение, что путь забастовок и жесткой конфронтации – единственно верный для профсоюзов.

– Право на проведение забастовки – свято для профсоюзов во всем мире. Об этом, в свое время сказал председатель Федерации Независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков. Это наше стратегическое оружие, направленное на сдерживание представителей «дикого капитализма», но забастовка – это лишь одна из форм борьбы, которая, в конечном итоге, должна привести стороны конфликта за тот же стол переговоров. Причем форма крайняя и далеко не всегда являющаяся эффективной. Довольно часто бывает, что после победоносного завершения забастовки конфликт никуда не девается, он еще более обостряется и загоняется вглубь, а когда и как он снова «выстрелит», никто предугадать не сможет. Конфликт – это, прежде всего, эмоции, и от конфликта рано или поздно устают все – и работодатель, и сами работники. Все хотят жить в мире. И названные мною выше философы-теоретики, и, позднее, профсоюзные вожаки-практики понимали, что долгое время находиться в конфликте при отстаивании своих интересов – стачках, забастовках, баррикадах – невозможно, необходимо садиться за стол переговоров и договариваться. В целом забастовка не выгодна ни работнику, ни работодателю, ни государству. Ведь, в конце концов, в успешности предприятия заинтересованы не только работодатели, но и работники. Вопрос только в справедливом распределении прибыли. В свою очередь, государство заинтересовано и в том, чтобы предприятия успешно работали и чтобы в его, государства, границах царил социальный мир.

– Елена Ивановна, как развивался институт социального партнерства во времена Советского Союза?

– До перехода нашей страны к рыночной экономике социальное партнерство у нас развивалось на уровне организации в форме заключения коллективных договоров. Кстати, первый коллективный договор в России, так называемая «Мазутная конституция», был заключен в конце 1904 года на нефтепромыслах Баку. В период Первой русской революции 1905-1907 годов было заключено более 20 коллективных договоров между предпринимателями и рабочими Петербурга и Москвы, а первый колдоговор на территории Казанской губернии был заключен в 1917-м профсоюзом металлистов «Единение».

Октябрьская социалистическая революция изменила ситуацию социального взаимодействия в сфере труда. Советское правительство уже в 1918 году издало декрет «О порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условий труда». Согласно ему коллективные договоры получали статус нормативно-правовых актов. В этом же году был принят КЗоТ РСФСР, он подтвердил нормативно-правовую основу коллективных договоров, тарифных соглашений и определил представителей договаривающихся сторон.

– Их тоже было три?

– Да. Советская система коллективно-трудовых отношений была построена на специфической модели трехстороннего социального партнерства, которая сформировалась в рамках государственного социализма и административно-командной системы. Коллективные договоры и соглашения подписывались на уровне организаций представителями администрации предприятий, профсоюзов и партийных комитетов. На республиканском, областном, районном, городском уровне действовали договоры о социалистическом соревновании, где прописывались соответствующие обязательства сторон по решению вопросов, затрагивающих важнейшие социально-экономические проблемы. Такие договоры принимались на собраниях партийно-хозяйственного актива республик, областей, районов, городов и подписывались представителями профсоюзов, руководителями исполкомов советов трудящихся и соответственно секретарями республик, областей, районов, городов.

К моменту возникновения СССР профсоюзы уже несколько лет объединялись под аббревиатурой ВЦСПС – Всероссийский (позднее Всесоюзный) центральный совет профессиональных союзов. Роль профсоюзов должна была заключаться в политическом воспитании трудящихся. Профсоюзы принимали участие в ликвидации безработицы и неграмотности, распределении продовольствия рабочим и их семьям, ну, и конечно – в заключении коллективных договоров. А знаменитое Постановление ЦИК, СНК СССР и ВЦСПС 1933 года «Об объединении народного комиссариата труда СССР с ВЦСПС» наделило профсоюзы правами государственного надзора.

Кстати, если в 20-е годы прошлого века в СССР заключались коллективные договоры на предприятиях, то уже в 30-е это делать прекратили.

– Почему?

– Просто их заключение посчитали неприемлемым для регулирования трудовых отношений в социалистическом государстве, где трудящиеся и так максимально защищены Конституцией и законами. И только в послевоенный период эта практика регулирования трудовых отношений при помощи колдоговоров будет возобновлена. Советом министров СССР в 1947 году было принято Постановление № 226 «О заключении коллективных договоров на предприятиях промышленности, транспорта и строительства». Но это, скорее, было сделано из идеологических соображений: показать, что трудящиеся участвуют в управлении производством. В 1960-е – 80-е гг. продолжается развитие нормативной базы коллективных договоров. В 1971 г. принимается КЗоТ РСФР, где упорядочивается их заключение; создается система коллективно-договорных отношений на общесоюзном, республиканском, территориальном, отраслевом, производственном уровне. Стало развиваться материальное и моральное стимулирование в сфере трудовых отношений. В этот период возросли роль партийного воздействия на процессы заключения колдоговоров, роль централизованного партийно-государственного контроля за трудовыми отношениями.

С середины 80-х – в начале 90-х гг. начинается кризис советской системы социально-трудовых отношений. В этот же период стали развиваться новые формы организации, стимулирования труда. Были введены хозрасчет, самофинансирование, самоуправление на производстве. Развивалось рабочее движение. Стали формироваться новые подходы в практике заключения коллективных соглашений и договоров. Именно тогда, в результате перехода к рыночной экономике, усилиями государства и профсоюзов в Российской Федерации начали развиваться все формы социального партнерства на всех уровнях.





– Были приняты соответствующие законы?

– Совершенно верно. В нашей стране в нормативно-правовую базу соцпартнерство вошло в начале 90-х годов, и за годы реформ была создана целая законодательная основа, регулирующая процессы социального партнерства. К базовым законам, определяющим механизм социального партнерства, относятся: Закон РФ «О социальном партнерстве»; Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; Закон РФ «О порядке разрешения коллективно-трудовых споров»; Закон РФ «О российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В Трудовом кодексе РФ в статье 23 понятие социального партнерства рассматривается как «система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений».

– В Татарстане шли аналогичные законотворческие процессы?

– Да. В Татарстане непосредственное влияние на развитие трехстороннего сотрудничества оказали Законы РТ «О социальном партнерстве», «Об органах социального партнерства в Республике Татарстан», «О профессиональных союзах», «О занятости населения», «О прожиточном минимуме в Республике Татарстан», «О минимальной заработной плате», а также «О потребительской корзине в Республике Татарстан» и многие другие. Все эти законодательные акты создали правовую основу и повысили эффективность договорного регулирования в формате трехстороннего партнерства. А Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений выступает в роли определенного стабилизатора социальной напряженности. Отрадно, что РТК стала неотъемлемой частью общественной, экономической жизни в республике, потому что вопросы, которые поднимаются в ее рамках каждой стороной, актуальны и социально значимы.

При этом мне хотелось бы отметить, что потенциал и возможности развития социального партнерства, а также механизм повышения его эффективности далеко не исчерпаны.





– Что вы имеете в виду?

– Во-первых, сегодня необходимо объединить усилия отраслевых профсоюзов, муниципальных органов власти, координационных советов организаций профсоюзов и работодателей по вовлечению каждого предприятия, каждой организации в сферу колдоговорного регулирования.

Во-вторых, для того чтобы полноценно решать проблемы социально-трудовых отношений, необходимо сформировать объединения работодателей в каждом муниципальном районе республики, в каждой отрасли. Только в этом случае трехстороннее взаимодействие даст нам качественное движение вперед. Кстати, ко всему вышеперечисленному нас обязывает и Указ Президента Татарстана «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике Татарстан», подписанный в конце 2015 года.

В-третьих, подчеркну, что сегодня особую значимость приобретает уровень подготовки профсоюзных кадров в сфере экономики, менеджмента, права, психологии переговорного процесса. Это – путь к модернизации профсоюзного движения и, одновременно, к результативности социального диалога. Для обучения нашего профактива у нас есть все возможности: от различных программ Учебно-исследовательского центра профсоюзов до получения высшего образования в Казанском филиале Академии труда и социальных отношений.

Эффективность профсоюзов в трехстороннем диалоге на всех уровнях – от РТК до отраслевого и муниципального – формируется через эффективность и профессионализм каждого профсоюзного руководителя. Поэтому, что называется, нужно соответствовать!

Елена Ивановна, мы с вами беседуем накануне вашего профессионального праздника-Дня профсоюзов Республики Татарстан. Что пожелаете в праздничный день?

В этот день поздравляю всех профсоюзных активистов, ветеранов профсоюзного движения с профессиональным праздником – Днем профсоюзов Республики Татарстан!

Профсоюзам Татарстана вместе со всем профсоюзным движением России пришлось пережить и революционные потрясения, и тяжелое военное время, и годы перехода к рыночной экономике, и периоды кризиса, но мы сумели выстоять и действовать достойно все эти десятилетия. Менялись общественные устои и власть, но наша цель оставалась неизменной – защищать интересы человека труда!

Сегодня все мы гордимся тем, что Федерация профсоюзов Республики Татарстан – одно из крупнейших территориальных профсоюзных объединений России, активный и полноправный участник гражданского общества, с мнением которого считаются социальные партнеры в лице работодателей и органов власти.

И это стало возможным благодаря высокому профессионализму профсоюзного актива. Профсоюзам удалось наладить конструктивный диалог с представителями власти, руководителями предприятий и организаций, который способствует дальнейшему сохранению социального мира и стабильности Татарстана, а также эффективному решению задач по защите интересов трудящихся.

Желаю всем нам плодотворной работы, конструктивных решений, которые обеспечат повышение авторитета профсоюзных организаций. Сохраняйте верность принципам единства и солидарности профсоюзного движения! Здоровья, благополучия, успехов, отличного настроения и новых побед на благо человека труда!

– Спасибо!

Беседовал Артем Барабанов

Фотографии предоставлены Федерацией профсоюзов РТ