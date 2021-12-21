«Книги и газеты приравняли к бижутерии»: издатели Татарстана ищут поддержку в Минцифры РФ

Развитие каналов распространения книжной продукции и прессы обсудили сегодня в Республиканском агентстве «Татмедиа» члены Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Татарстана. С какими проблемами столкнулась отрасль и как планируется их решить – в обзоре ИА «Татар-информ».

Развитие каналов распространения книжной продукции и прессы обсудили члены Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Нужна госпрограмма, чтобы спасти розницу

как важный сегмент рынка»

В декабре прошлого года Союз журналистов Татарстана предложил создать Ассоциацию издателей и распространителей печатной продукции республики. Инициативу поддержали ряд распространителей, издателей, редакторов, а также участники рынка, заинтересованные в распространении издательской продукции.

Как рассказала президент ассоциации Венера Якупова, эта структура призвана сохранить и развить розничную сеть печатной продукции, в первую очередь в киосках прессы. Кроме того, по ее словам, необходимо создать республиканскую программу по поддержке распространителей печатной продукции как социально значимой отрасли.

«Нужны люди, которые могли бы содействовать разработке, систематизации правовых актов, регулирующих распространительскую, издательскую, полиграфическую деятельность, а также способствовать расширению рынка печатной продукции, созданию современных условий для розничных продаж, – подчеркнула Якупова. – В феврале ассоциация обратилась к руководству республики с просьбой принять комплекс мер по поддержке печатного бизнеса и создать в Татарстане современную сеть распространения печатной продукции, начать формировать в общественной среде моду на чтение».

Венера Якупова рассказала, что эта структура призвана сохранить и развить розничную сеть печатной продукции, в первую очередь в киосках прессы Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Она посетовала на то, что в Казани за несколько лет число специализированных киосков прессы сократилось вдвое. А например, Воронежская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству киосков прессы на душу населения – 1,5 киоска на 10 тыс. жителей.

По мнению руководителя ассоциации, для того чтобы продвигать розничные продажи печатной продукции, в республике необходима госпрограмма, направленная на поддержание интереса к чтению среди молодежи. Такая программа, к примеру, достаточно эффективно работает в Липецке. «Нужна государственная программа, чтобы спасти розницу как необходимый сегмент рынка», – подчеркнула она.

«Сфера книготорговли в Татарстане приравнена к торговле бижутерией»

Венера Якупова назвала основные проблемы, которые существуют у распространителей печатной продукции, – это логистические затраты, высокие налоги и тарифы на электричество. «Кроме того, например, 15-метровая точка продажи книг просто не может выжить без сопутствующих товаров, поэтому площадь ее должна быть в два раза больше», – добавила она.

В Казани за несколько лет число специализированных киосков прессы сократилось вдвое Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Руководитель ассоциации убеждена, что современный павильон по продаже печатной продукции должен быть фактически мультимедийным центром площадью примерно 20-30 кв. метров. «Сюда должен идти поток покупателей не только за прессой, но и за туристическими картами, за кофе, воспользоваться Wi-Fi. Ведь киоск прессы прежде всего выполняет социальную функцию. Это бизнес, но социально значимый», – пояснила Якупова.

Высокая плата за аренду площадей для книжных магазинов, по мнению главы ассоциации, мешает развитию книжных изданий и книготорговли в Татарстане. «Эта сфера приравнена к торговле бижутерией. В Татарстане отсутствует государственная программа по поддержке книгоиздания и системы книгораспространения, нет преференций по налогам издательствам, книжным магазинам как объектам распространения культуры. В то время как в Воронеже власть субсидирует на 50% строительство современных павильонов прессы. У них субсидированная логистика, сниженная арендная плата, льготные тарифы на электроэнергию», – продолжила она.

Докладчик заметила, что в республике функционирует около 150 книжных магазинов, но своей национальной сети нет. «Книжные магазины не выживают. Арендная плата у нас очень высокая – от 900 рублей за кв. метр и выше, 6 тыс. рублей за кв. метр в крупном торговом центре. Это основная статья расходов для книжных магазинов. И без решения этой проблемы сохранить или открывать книжные магазины будет сложно», – подчеркнула она.

В республике функционирует около 150 книжных магазинов, но своей национальной сети нет Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Якупова также отметила, что нужны целевые гранты на создание интегрированной национальной системы интернет-торговли и продвижения. Это поможет книжным магазинам подключиться к электронной торговле. Более того, она уверена, что в Казани можно было бы проводить крупные книжные фестивали и ярмарки по примеру Москвы.

«Работа киосков прессы жизненно важна для наших средств массовой информации»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что развитие розничных продаж и работа с киосками для холдинга – одно из ключевых направлений. «В этом году мы нашли вариант взаимовыгодного общения и работы – заключили договоры с партнерами-киосками. В течение года направили 1 млн рублей на поддержку киосков. От “Татмедиа” киоски Казани получили по 330 тыс. на то, чтобы содержать продавцов, покрыть свои расходы. А в них у нас своя стойка, на которой находятся журналы АО “Татмедиа”», – рассказал он.

Шамиль Садыков подчеркнул, что развитие розничных продаж и работа с киосками для холдинга одно из ключевых направлений Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

По словам руководителя холдинга, такой формат работы позволил в этом году увеличить продажи журналов и газет на 36%. Всего в этом году было реализовано 168 тыс. экземпляров газет и журналов. «Для нас это очень серьезная цифра, мы видим потенциал в этой работе. Хотим ее продолжить. И для киосков это серьезная поддержка. И мы видим, что до сих пор киоски востребованы. Есть определенная категория людей, которым неудобно заниматься подпиской, особенно в больших городах. Им удобнее заходить в киоски и покупать издания», – отметил он.

Садыков заметил, что в киосках также продается большое количество татароязычной прессы. В частности, представлено более 40 наименований татарских изданий. «Наличие и работа таких киосков жизненно важны для наших средств массовой информации. Огромное количество людей сегодня читают периодические издания именно благодаря киоскам, поэтому поддержка такого направления – это стратегическая вещь. Мы еще провели несколько конкурсов среди продавцов киосков, пытаемся и таким образом их поддержать», – заявил он.

Директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов добавил, что «самым критичным образом складывается кадровый вопрос по продавцам». Он также предложил для «сохранения института распространения печатной продукции через традиционный розничный канал расширить его функционал». То есть, по его мнению, можно организовать в каждом таком павильоне современный библиотечный угол с литературой на государственных языках Татарстана.

Зуфар Хакимзянов предложил для «сохранения института распространения печатной продукции через традиционный розничный канал расширить его функционал» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Ассоциация подготовила обращение главе Минцифры России

по вопросу поддержки

В следующем году ассоциация планирует продолжить работу с госорганами для принятия конкретных мер по развитию рынка распространения печатной продукции. В частности, предполагается обратиться к депутатам Госсовета РТ, Казгордумы и Госдумы с просьбой принять необходимые законодательные решения на федеральном и региональном уровнях.

Более того, представители ассоциации подготовили обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву по вопросу поддержки. Они просят дополнить утвержденный постановлением Правительства РФ перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях пандемии, еще несколькими видами деятельности.

Огромное количество людей сегодня читают периодические издания именно благодаря киоскам Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Речь идет о таких видах экономической деятельности, как печатание газет, торговля розничными книгами, газетами и журналами в специализированных магазинах, издание книг, газет, журналов и периодических изданий, а также деятельность в области теле- и радиовещания, сетевых изданий, информационных агентств.

«Эту позицию разделяют все средства массовой информации, издатели и распространители печатной продукции Татарстана, и они уверены, что предлагаемые изменения дадут положительный и необходимый социально-экономический эффект для стабильной работы СМИ в настоящее время», – говорится в обращении.