Социально-экономический эффект от использования госуслуг РТ составил 15,8 млрд рублей

Годовой социально-экономический эффект от использования электронных государственных услуг в Татарстане составляет 15,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин губернатору Пермского края Дмитрию Махонину во время его посещения IТ-парка в Казани.

По словам Хайруллина, пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг республики являются 2,5 млн татарстанцев. На портале представлено 306 электронных сервисов и услуг. «Мы посчитали косвенный доход – 15,8 млрд рублей. Это 0,6% от валового регионального продукта. Это вносят IT-решения, позволяющие экономить время и быть более производительными», – сказал он.

«Мы очень внимательно следим за успехами других субъектов России. Мы покупаем ваших промо-роботов, которые, например, в Московской области используются в МФЦ. Пермский край является регионом, где государственные и частные инвестиции идут на развитие. Со своей стороны Татарстан тоже может поделиться опытом», – обратился глава Минцифры к Махонину.

Хайруллин отметил, что в прошлом году в республике запустили сервис «Мои субсидии» – маркетплейс мер поддержки от различных ведомств Татарстана. «Это единый информационный ресурс, содержащий агрегированную информацию по всем мерам поддержки. Например, у нас есть субсидии для личных подсобных хозяйств в зависимости от количества поголовья от Минсельхозпрода. И система сама на основании цифрового профиля показывает, какими мерами поддержки человек может воспользоваться», – поделился он.

Министр добавил, что в сервисе «Мои субсидии» имеется 59 мер поддержки различных отраслей. По мерам поддержки Минсельхозпрода в прошлом году через эту систему было подано 54 тыс. заявлений и выдано субсидий более чем на 300 млн рублей.

«Если Пермскому краю будет интересно, то схема выстроена так, что любой регион России сможет воспользоваться данным элементом. Там есть конструктор, у вас могут быть другие меры поддержки», – заметил он.

Кроме того, Хайруллин рассказал еще об одной системе, которая позволила до четырех раз сократить время постановки диагноза при проведении компьютерной томографии легких.

«В прошлом году, когда был подъем заболеваемости Covid-19, в госпиталях начали образовываться гигантские очереди на компьютерную томографию. Мы взяли решение “Яндекс. Облако”, которое позволяет использовать их видеокарты. И взяли решение одной международной компании, адаптировали его. Сегодня в четырех крупнейших ковидных клиниках Татарстана эта система используется. Практически не более шести минут уходит на постановку диагноза», – подчеркнул он.

По словам главы Минцифры, благодаря этой системе также было выявлено 723 подозрения на онкологию из 85 тыс. проведенных исследований. «В этом году эту систему распространим на все центральные районные больницы и подключим все 40 компьютерных томографов. Это облачное решение, и мы тоже можем с вами им поделиться», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что делегация Пермского края во главе с его губернатором Дмитрием Махониным посетила IТ-парк в Казани.