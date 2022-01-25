Социальная справедливость и обновление: единороссы определили курс до 2024 года

На основе анализа предложений, поступивших от россиян, в том числе от татарстанцев, «Единая Россия» утвердила четкий курс партийной деятельности на ближайшее время и на перспективу до 2024 года.

«В числе его базовых параметров — актуальная социально-экономическая повестка, открытость, запрос на обновление и социальную справедливость», — заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на XXXIV пресс-конференции Татарстанского регионального отделения партии.

Спикер отметил, что в общей сложности от россиян поступило 2 млн наказов, из них свыше 20 тыс. от татарстанцев.

Ключевые программные и организационно-политические решения были приняты на 3-м заключительном этапе XX Съезда Партии, который состоялся в Москве в конце 2021 года.

«Подведены итоги двадцатилетнего пути, результаты избирательных кампаний-2021; представлены отчеты Генсовета и Центральной контрольной комиссии. На Съезде также были созданы комиссии Генерального совета по реализации ряда направлений Народной программы. По предложению Президента России Владимира Путина их возглавили лидеры партсписка на думских выборах, работа комиссий уже стартовала», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.