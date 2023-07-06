Социальная сеть для соседей приглашает жителей Татарстана к участию в фотоконкурсе

В фотоконкурсе «Лучший палисадник» могут принять участие жители многоквартирных домов Татарстана. Конкурс, организованный в социальной сети для соседей «Локоло», проходит с 5 по 20 июля.

Как сообщает Минцифры РТ, конкурс проходит в два этапа. На первом конкурсная комиссия проводит отбор лучших фотографий палисадников в приложении «Локоло». На втором проходит голосование жителей в приложении «Локоло», выбор лучшего фото из трех прошедших в финал и награждение победителей.

В ведомстве отмечают, что победителем будет признан пост, набравший наибольшее количество лайков и комментариев от соседей. Главным призом станут памятные подарки и сертификат на 10 тыс. рублей на дальнейшее благоустройство двора.

Для участия необходимо скачать приложение «Локоло» в App Store, Google Play или RuStore и зарегистрироваться в системе, сделать фото своего палисадника (либо облагороженного участка двора), опубликовать пост-объявление в приложении «Локоло», добавив хэштег #КОНКУРСЛОКОЛО.

Социальная сеть для соседей «Локоло» — это сервис от Министерства цифровизации РТ, объединяющий функции социальной сети для соседей и единый сервис по услугам в сфере ЖКХ в Татарстане.