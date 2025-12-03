«Социальная реабилитация и укрепление духа»: в Петербурге начался «Тур для СВОих»

Сегодня в Санкт-Петербурге начался Всероссийский социальный туристический маршрут для бойцов СВО «Тур для СВОих». Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказало помощь в организации прибытия делегации Ассоциации ветеранов СВО Республики Татарстан в Северную столицу.

Масштабный социальный проект «Тур для СВОих» направлен на поддержку психологического здоровья, социальную адаптацию и реабилитацию военнослужащих, а также укрепление их патриотического духа и связи с историей и культурой России.

Предстоящий этап маршрута с 3 по 6 декабря объединит группу из 75 ветеранов СВО из девяти регионов: Республики Башкортостан, Свердловской, Ярославской, Самарской, Липецкой, Московской и Ленинградской областей, города Москвы, а также Республики Татарстан.

В рамках визита состоялось общение Постоянного представителя Республики Татарстан Шамиля Шаяхметова с представителями прибывших делегаций. На встрече обсудили ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества, направленного на эффективную реализацию проекта «Тур для СВОих».

«Для нас большая честь и огромная ответственность принимать в стенах Постоянного представительства наших дорогих ветеранов СВО, особенно из родного Татарстана и Московской области. Этот визит не только символизирует старт важного этапа «Тура для СВОих», но и подтверждает неразрывную связь между регионами, а также искреннюю признательность нашего народа защитникам Отечества. Мы всегда будем рядом, оказывая всестороннюю поддержку нашим Героям и их семьям, и продолжим работать над укреплением межрегионального взаимодействия в этом благородном деле», — сказал Шамиль Шаяхметов.