«Сочи» пригласил на домашний матч с «Ак Барсом» экс-группу поддержки казанского клуба

Bars Angels прибыли в Сочи и готовы поработать на матче одноименного клуба с казанским «Ак Барсом». Об этом свидетельствует видео, выложенное на странице «курортников» в Twitter’е.

За несколько дней до старта нынешнего сезона КХЛ «Ак Барс» решил отказаться от своей группы поддержки Bars Angels, которая работала в Казани на хоккее с 1998 года, когда «Ак Барс» впервые стал чемпионом России на арене Дворца спорта.

«Они должны были тут оказаться! <...> Сделаем вместе шикарный матч. Мы — за яркий чирлидинг!» — не стали скрывать своих эмоций сочинцы.

Они должны были тут оказаться! Пригласили на сегодняшний матч с «Ак Барсом» группу поддержки Bars Angels. Сделаем вместе шикарный матч. Мы – за яркий чирлидинг!🔥 pic.twitter.com/zTgd9LciDj — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) September 14, 2021

Матч ХК «Сочи» — «Ак Барс» начнется сегодня в 19.30 по московскому времени.