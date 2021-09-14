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Ру Тат
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14 сентября 2021  18:34
Cергей Гаврилов

«Сочи» пригласил на домашний матч с «Ак Барсом» экс-группу поддержки казанского клуба

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Bars Angels прибыли в Сочи и готовы поработать на матче одноименного клуба с казанским «Ак Барсом». Об этом свидетельствует видео, выложенное на странице «курортников» в Twitter’е.

За несколько дней до старта нынешнего сезона КХЛ «Ак Барс» решил отказаться от своей группы поддержки Bars Angels, которая работала в Казани на хоккее с 1998 года, когда «Ак Барс» впервые стал чемпионом России на арене Дворца спорта.

«Они должны были тут оказаться! <...> Сделаем вместе шикарный матч. Мы — за яркий чирлидинг!» — не стали скрывать своих эмоций сочинцы.

Матч ХК «Сочи» — «Ак Барс» начнется сегодня в 19.30 по московскому времени.

#хк ак барс #хк сочи #чирлидинг
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