На главную ТИ-Спорт 4 сентября 2025 15:33

«Сочи» официально объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера

«Сочи» официально объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера
Фото: pfcks.ru

Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

«Игорь Осинькин – главный тренер «Сочи»! Контракт со специалистом подписан до конца этого сезона. В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня. Игорь Витальевич, добро пожаловать в Сочи!» – сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Последним местом работы Игоря Осинькина был клуб «Крылья Советов». Специалист покинул самарскую команду весной этого года.

«Сочи» после семи туров в нынешнем сезоне РПЛ идет на последнем месте в таблице чемпионата (16-е место) с одним очком.

