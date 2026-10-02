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На главную ТИ-Спорт 2 октября 2026 15:07

«Сочи» объявил о переходе Гусева до конца сезона

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«Сочи» объявил о переходе Гусева до конца сезона
Фото: dynamo.ru

Хоккейный клуб «Сочи» официально объявил о подписании контракта с 34-летним нападающим Никитой Гусевым. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Олимпийское наследие в Сочи продолжается! Один из героев Олимпиады-2018, обладатель Кубка Гагарина и призёр чемпионата мира в составе сборной России теперь будет выступать за наш клуб!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

В прошлом сезоне Гусев выступал за московское «Динамо», где провёл 66 матчей в регулярном чемпионате и набрал 55 (17+38) очков, став одним из лучших бомбардиров команды. В плей-офф на его счету 1+1 в четырёх играх.

Ранее сообщалось, что форвард покинул «Динамо» в статусе неограниченно свободного агента. Переход Гусева в «Сочи» стал одним из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ.

#хк сочи
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