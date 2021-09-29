news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 сентября 2021  14:46

Сочи и побережье Турции может связать паромное сообщение

news_top_970_100

Наладить прямое паромное сообщение с Турцией планируют власти Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра российского курорта Алексея Копайгородского. 

Копайгородский отметил, что проект по возобновлению паромного сообщения важен для развития города и торгово-деловых отношений, в частности транспортировки продуктов из Турции. 

В числе прочего обсуждаются и круизные маршруты в Турцию. «Это не только разнообразит досуг жителей и гостей, но и позволит создать новые рабочие места в городе», — сказал Копайгородский.

#турция #сочи #паромное сообщение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное