Сочи и побережье Турции может связать паромное сообщение

Наладить прямое паромное сообщение с Турцией планируют власти Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра российского курорта Алексея Копайгородского.

Копайгородский отметил, что проект по возобновлению паромного сообщения важен для развития города и торгово-деловых отношений, в частности транспортировки продуктов из Турции.

В числе прочего обсуждаются и круизные маршруты в Турцию. «Это не только разнообразит досуг жителей и гостей, но и позволит создать новые рабочие места в городе», — сказал Копайгородский.