Сочи, Дагестан или Крым: куда отправиться на отдых в России этим летом?

В преддверии летних отпусков туристические агентства предлагают очень удобные пакетные мини-туры по России с вылетом из Казани. Так, Калининград на май на 4 ночи стоит от 33 тыс. рублей Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Туристы могут выбрать и цены, и разнообразие направлений»

Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов в беседе с «Татар-информом» поделился, что пальму первенства по туристическим направлениям у жителей страны третий год подряд держит Россия.

После пандемии в 2020 году в стране началось бурное переориентирование на внутренний туризм. Спецоперация и введенные санкции также поспособствовали росту внутреннего потока. Сегодня предлагается множество направлений в Северную Осетию, Чечню, Дагестан, Карелию, Байкал, Абхазию.

«Самое большое количество туристов в 2024 году также будут путешествовать по России. Они могут выбрать и цены, и разнообразие направлений. Плюс очень сильно развиваются регионы. Они будут впереди планеты всей. Эта тенденция четко прослеживается в последние три года», — пояснил эксперт.

Отметим, многочисленные туркомпании сегодня предлагают удобные мини-туры по России с вылетом из Казани. Так, Санкт-Петербург на 4 ночи в июне стоит от 38 тыс. рублей, Калининград — от 47 тыс. рублей, чуть дешевле обойдутся Кавказские Минеральные Воды на 5 ночей — 42 тыс. рублей.

«Четверка» в Гаграх с трехразовым питанием в июне на 7 ночей на двоих обойдется в 112 тыс. рублей, в июле — 158 тыс., в августе — 135 тыс., в сентябре — 112,6 тыс. рублей. В таком отеле для гостей предусмотрен круглогодичный подогреваемый бассейн, пляж перед отелем, чистые свежие современные номера. В шаговой доступности — аквапарк, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, автобусная остановка.

Отели «побюджетнее» в той же Абхазии можно забронировать от 70 тыс. рублей на двоих. В эту же стоимость включены завтраки, перелет с багажом, трансфер, страховка. В Сочи ближайший вылет на 6 ночей в июне обойдется в 86 тыс. рублей на двоих без питания.

Рамиль Мифтахов: «Самое большое количество туристов в 2024 году также будут путешествовать по России. Они могут выбрать и цены, и разнообразие направлений» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Бизнес и люди начали понимать, что наша страна достаточно интересная»

Директор компании AVT — одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов — Азамат Сабиров также солидарен во мнении, что объем внутреннего туризма продолжит расти. По сравнению с прошлым годом он увеличится на 35-40%.

«Много чего есть интересного на карте России: Чечня, Дагестан, Карелия, Калининградская и Ленинградская области, Алтай, Байкал. Природа там очень красивая. В Дагестане — море, в Калининградской и Ленинградской областях есть свои пляжи, курорты. Еще одно направление, которое сейчас активно раскручивается, — Абхазия. Ну а топовым направлением в 2024 году останется Сочи и все, что вокруг, — от Геленджика до Адлера. Скажем так, курорты Краснодарского края выберут более 50% туристов», — считает он.

По словам собеседника агентства, рост турпотока внутри страны начался после пандемии, а спецоперация и введенные санкции увеличили эти обороты. Бизнес и люди начали понимать, что наша страна достаточно интересная.

Сегодня предлагается множество направлений в Северную Осетию, Чечню, Дагестан Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Внутренний туризм прет как не в себя. Только туристическая инфраструктура не так быстро растет. В этой сфере нужно законодательную систему на всех уровнях гармонизировать, чтобы бизнесу было проще открывать объекты туризма. Когда это произойдет, рост туристической инфраструктуры будет еще больше», — отметил Азамат Сабиров.

Большие надежды для возможности свободно путешествовать по России он возлагает и на развитие кемпинга — своеобразных парков для автотуризма. «Это большая перспектива для туризма. С этим у нас пока проблемы», — констатировал он.

«Отдохнуть у побережья, подышать морским воздухом, погреться на солнышке»

Директор по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» Рустем Тарзиманов в разговоре с «Татар-инфомом» также отметил, что в России популярны разные направления и они зависят от сезонности. В зимнее время туристы выбирали горнолыжное направление, в частности курорт Шерегеш.

«Туда из Казани летал прямой рейс. Ну, точнее, он летал в Новокузнецк, а это ближайший аэропорт к курорту Шерегеш. Из новинок появился рейс в Горно-Алтайск — это Республика Алтай. Там открылся пятизвездочный горнолыжный курорт под названием „Манжерок“. Очень интересный объект, там довольно-таки хорошая зона катания», — рассказал собеседник агентства.

В зимнее время туристы выбирали горнолыжное направление, в частности курорт Шерегеш Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поблизости располагается трехзвездочный отель — более доступный для кармана туристов. Здание стоит рядом со склонами, канатной дорогой.

«Летала туда наша татарстанская авиакомпания „ЮВТ Аэро“. Билеты были относительно недорогие по нынешним меркам. В частности, туда-обратно билет стоил где-то в районе 22 тыс. рублей, включая багаж 10 кг», — рассказал Рустем Тарзиманов.

Топовым направлением, по мнению Тарзиманова, остается Сочи с круглогодичными прямыми рейсами из Казани.

«Опять же, зимой туда едут кататься на горных лыжах. Это курорты — Красная Поляна, „Роза Хутор“, ну и, в принципе, можно просто у побережья отдохнуть, подышать морским воздухом, погреться на солнышке, потому что внизу даже зимой бывает довольно-таки тепло», — отметил он.

Летом 2024-го, по его мнению, это же направление останется приоритетным у жителей Татарстана и России.

А как же Крым?

Рустем Тарзиманов считает, что Крым привлекателен для российских туристов, но интерес к полуострову охладел из соображений безопасности. «Когда у туристов есть альтернатива — отдохнуть дороже, но безопасно, они выбирают этот вариант», — поделился наблюдениями Рустем Тарзиманов.

Также, по его словам, отдых в Крыму неудобен из-за сложной логистики, добраться туда сейчас тяжело. Есть два пути — либо через Крымский мост, либо через новые регионы России. Однако отзывов о проезде на полуостров через Мариуполь не так много.

Крым привлекателен для российских туристов, но интерес к полуострову охладел из-за соображений безопасности Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

«Адекватно добраться удобно до Крыма невозможно: это либо на машине очень долго ехать, либо долететь до Сочи или Минеральных Вод и дальше опять ехать на машине. Это опять же долго. Не все люди к этому готовы», — сказал он.

«Будем надеяться, что когда-нибудь в Крым возобновится авиаперевозка, и с точки зрения туризма в этом регионе появится второе дыхание, потому что место, конечно, хорошее, интересное, перспективное», — выразил надежду Рустем Тарзиманов.

У Азамата Сабирова более оптимистичный взгляд на Крым. Он также заметил, что на полуостров можно добраться поездом. А этот вид транспорта всегда был очень популярен у россиян.

Сейчас перевозками на полуостров занимается компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия» Фото: © «Татар-информ»

Сейчас перевозками на полуостров занимается компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия» ходит дважды в неделю (из Казани по понедельникам и четвергам), билет в плацкартный вагон от столицы Татарстана до Симферополя стоит 6,5 тыс. рублей, школьникам — скидки 50%. В купе на школьников скидки не действуют, минимальная стоимость билета начинается от 10 тыс. рублей. Дети до пяти лет едут бесплатно. Время в пути — двое суток.

К слову, несмотря на нестабильную обстановку, многие татарстанцы предпочитают путешествовать в Крым на личном авто.

«Крым в перспективе — это топовое направление. Каждый сезон на Крымском мосту — очередь из машин и людей, которые ничего не боятся. Если к лету „оттянут“ так называемых товарищей, которые занимаются запуском беспилотников на нас, то, может быть, и Мариуполь станет курортным городом, и в Одессе появятся наши отели», — предположил Азамат Сабиров.

Как сэкономить на поездках по России?

Цена путешествия по России сильно варьируется, но зачастую львиная доля расходов зависит от выбора передвижения — поездом, самолетом или на личном транспорте. Поэтому, чтобы сэкономить, необходимо искать авиабилеты на распродажах, покупать билеты на поезд заранее, а путешествовать на автомобилей выгоднее, если он с газовым двигателем, а не бензиновым.

Если же приобретать пакетный тур в компании, то важно учесть раннее бронирование и акции на горящие туры, если позволяют условия работы или учебы.

«Цена путешествия будет зависеть от того, сколько стоил билет на проезд или перелет. Бывает так, что по акции получилось поймать билет, и общая стоимость поездки получится даже ниже, чем, например, в том году» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рустем Тарзиманов отметил, что если Турция — это пакет «все включено», то в путешествиях по России чаще всего встречаются индивидуальные туры.

«То есть это отдельный билет и отдельный отель. И тут цена путешествия будет зависеть от того, сколько стоил билет на проезд или перелет. Бывает так, что по акции получилось поймать билет, и общая стоимость поездки получится даже ниже, чем, например, в том году. Но может получиться и наоборот, стоимость везде растет. Это связано с реальной инфляцией в том числе», — пояснил эксперт.

Азамат Сабиров согласен с коллегой, что внутренний туризм по России зачастую «самостоятелен». Для того чтобы сэкономить на поездках, важно грамотно их спланировать. «У меня есть несколько знакомых, которые заранее умеют выкупать дешевые билеты. Они могут уложиться в 20-30 тыс. рублей в какой-нибудь город на двоих — на 4-5 дней», — сказал он.

В целом, по его мнению, любое путешествие зависит от возможностей и желаний туриста.

Любое путешествие зависит от возможностей и желаний туриста Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Я знаю людей, которые за 3 тыс. рублей летят в Кутаиси, бронируют недорогой отель и отдыхают за 15 тыс. рублей. А я только на 15 тыс. пообедал. Поэтому нет низкого или высокого ценника — все зависит от того, когда полетишь, куда, в какой город, выкупал ли билеты по акции», — пояснил собеседник агентства.

Примерно также обстоят дела и с туристическими агентствами, которые продают пакетные туры. Если сейчас обратиться в турагентство с запросом на путешествие в Сочи с вылетом на ближайшую дату, то это может стоить от 70 до 120 тыс. рублей на двоих на неделю в хорошем отеле. А если с таким же запросом обратиться в разгар сезона, то путевку могут не продать из-за отсутствия мест на рейсах.

«Спрос растет очень сильно. Задел на лето-2024 огромный, сделан именно на распродажах», — подытожил эксперт.