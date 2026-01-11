Соцфонд за праздники назначил россиянам более 210 тыс. выплат

Социальный фонд России в период новогодних праздников с 1 по 10 января назначил гражданам более 210 тыс. выплат, пособий и других мер господдержки. Чаще всего россияне обращались за оформлением единого пособия, сообщает «РИА Новости».

В Соцфонде уточнили, что за указанный период специалисты приняли решения более чем по 210 тыс. обращений, связанных с выплатами, пособиями, реабилитацией и предоставлением услуг. Одновременно гражданам было оказано свыше 2 млн информационных услуг – выданы справки, выписки и актуальные сведения.

Отмечается, что в дни зимних праздников фонд продолжал принимать и рассматривать заявления на социальные выплаты и меры поддержки, в том числе с учетом изменений, вступивших в силу с начала года.

Основной поток обращений пришелся на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин: за праздничные дни региональные отделения Соцфонда рассмотрели более 166 тыс. заявлений, поданных через портал «Госуслуги».

Особое внимание, как подчеркнули в фонде, было уделено поддержке участников специальной военной операции. С начала года специалисты приняли 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах Соцфонда.

При этом 115 участников СВО уже начали курс лечения, из них 47 получили проездные билеты до центров и обратно. Такой способ оплаты проезда стал доступен с января этого года.

Кроме того, клиентские службы Социального фонда работали 5 января во всех регионах России. В этот день специалисты оперативно решили 14 699 неотложных вопросов граждан.