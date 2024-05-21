Соцфонд выплатил татарстанцам компенсацию полиса ОСАГО на 1,8 млн рублей

Компенсацию стоимости полиса ОСАГО выплатило с начала текущего года Отделение Социального фонда по Татарстану 388 жителям республики, использующим транспортные средства по медицинским показаниям. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе отделения.

«В этом году компенсацию стоимости полиса ОСАГО выплатили 388 жителям Татарстана на общую сумму 1,8 млн рублей. В 2023 году 839 человек получили аналогичную компенсацию на общую сумму 3,7 млн рублей. Право на возмещение 50% стоимости полиса обязательного автострахования имеют люди с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, которым необходим автомобиль в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации», — пояснили в пресс-службе.

Выплата предоставляется один раз в год по одному действующему полису ОСАГО, в котором указано не более трех водителей, включая самого человека с инвалидностью или его законного представителя. Компенсация назначается без заявления на основании сведений из федеральных информационных систем. В течение трех рабочих дней с даты назначения выплаты гражданину направляется уведомление.

Если уведомление не пришло, необходимо подать заявление о компенсации стоимости полиса ОСАГО. Сделать это можно в течение всего срока действия полиса на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по месту жительства или в многофункциональном центре. Денежные средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней.