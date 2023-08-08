Соцфонд: в августе повышение пенсий ожидает 252 тыс. работающих пенсионеров Татарстана

В Татарстане зарегистрировано более 1 млн пенсионеров, 252 тыс. из которых продолжают работать

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Августовский перерасчет пенсий зависит от размера зарплаты работающего пенсионера»

Сколько пенсионеров проживает в Татарстане, многие ли продолжают трудиться?

В Татарстане зарегистрировано более 1 млн пенсионеров, 252 тыс. из которых продолжают работать. В первую очередь это те, кто получает пенсию до достижения пенсионного возраста.

Досрочное пенсионное обеспечение предоставляется людям, занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда, педагогическим, медицинским и творческим работникам, в связи с работой в определенных климатических условиях, например на севере страны.

Также правом на досрочный выход на пенсию, не более чем за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста, пользуются люди с длительным страховым стажем: у женщин это 37 лет, у мужчин — 42 года. В стаж включаются периоды работы и службы в армии по призыву. Кроме того, досрочную пенсию могут получать родители инвалидов с детства и многодетные матери.

Эдуард Вафин: «Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Расскажите об августовском перерасчете пенсий работающим пенсионерам.

Ежегодно с 1 августа мы производим перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Он проводится на беззаявительной основе и затрагивает в этом году более 250 тыс. пенсионеров, работавших в 2022 году.

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Августовский перерасчет пенсий зависит от размера заработной платы работающего пенсионера. Хочется отметить, что заработная плата и страховые взносы у всех работающих пенсионеров разные. Поэтому прибавка в августе носит индивидуальный характер. Кроме того, она ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Деньги будут перечислены всем по обычному графику.

Также с 1 августа увеличится размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними накопительные пенсии с августа будут увеличены на 10%.

«Сельская надбавка назначается при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сельская надбавка назначается при соблюдении трех условий»

Кто получает «сельские надбавки» в Татарстане?

Правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности жители сел пользуются с 2019 года. Размер «Сельской надбавки» в 2023 году составляет 25% от фиксированной выплаты, или 1891 рубль.

Надбавка назначается при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы. Назначенная надбавка за работу в сельском хозяйстве сохраняется в случае переезда пенсионера из сельской местности. Согласно данным на начало года, надбавка за сельский стаж была назначена 49 тыс. пенсионерам из Татарстана.

Какие еще доплаты увеличивают размер пенсий?

Доплаты к пенсии разной величины устанавливаются при определенных жизненных ситуациях, коротко расскажу о каждой из них. Федеральная социальная доплата положена, если общая сумма дохода неработающего человека оказалась ниже величины прожиточного минимума пенсионеров, которая в Татарстане сейчас составляет 10,5 тыс. рублей.

Доплата к страховой пенсии за иждивенца назначается в том случае, если пенсионер содержит нетрудоспособных родственников, к примеру, несовершеннолетних детей или студентов-очников в возрасте до 23 лет. В этом году размер господдержки составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, то есть 2,5 тыс. рублей. Доплату можно оформить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается на 100%. Кроме того, таким пенсионерам может быть установлена компенсационная выплата к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей, если за ними ухаживает трудоспособный безработный.

Еще есть доплата к пенсии за «северный стаж». Люди, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места нынешнего проживания могут получать повышенную пенсию при определенном страховом стаже. Если стаж выработан в районах Крайнего Севера, то фиксированная выплата к страховой пенсии повышается на 50%, а если в местностях, приравненных к ним, – на 30%.

«При достижении мужчинами 60 и женщинами 55 лет они имеют право на льготы по земельному и имущественному налогу» Фото: © «Татар-информ»

«Предпенсионеры имеют право на льготы по земельному и имущественному налогу»

Кто считается предпенсионером?

Предпенсионный возраст наступает за пять лет до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Отдельное правило действует для работников опасных и тяжелых профессий, у которых такой возраст наступает за пять лет до появления оснований для назначения пенсии.

Медицинские, педагогические и творческие работники приобретают статус предпенсионеров уже со следующего дня после выработки требуемой продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

За пять лет до досрочного выхода на пенсию, в 45 лет, могут считаться предпенсионерами и определенные категории граждан, обладающие правом на досрочное пенсионное обеспечение по социальным основаниям с 50 лет. Это многодетные мамы с пятью детьми и мамы инвалидов детства, инвалиды по зрению первой группы, вследствие военной травмы и некоторые другие.

Какие льготы положены предпенсионерам?

При достижении сотрудниками определенного возраста работодатели обязаны предоставить им два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Службы занятости гарантируют предпенсионерам бесплатное обучение и увеличенный размер пособия по безработице. При достижении мужчинами 60 и женщинами 55 лет они имеют право на льготы по земельному и имущественному налогу, на проезд в общественном транспорте и компенсацию коммунальных платежей.

Давайте разберем вопросы, которые возникают у татарстанцев в различных жизненных ситуациях. Если пожилой человек умер, кто может унаследовать его пенсионные накопления?

Если человек умер до назначения ему накопительной пенсии, то средства могут быть выплачены правопреемникам. К ним относятся люди, указанные в заявлении, которое человек написал еще при жизни. Если правопреемники не указаны, то деньги получат ближайшие родственники. Правопреемникам, претендующим на пенсионные накопления умершего, необходимо обратиться в срок до шести месяцев со дня его смерти. Если по каким-то причинам этот срок будет пропущен, то его придется восстанавливать в судебном порядке.

«Важно, чтобы пожилые люди пользовались только официальными и проверенными источниками информации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно, чтобы пожилые люди пользовались проверенными источниками информации»

Как человеку, получающему пенсию по инвалидности, оформить частичную компенсацию стоимости ОСАГО?

Чтобы компенсировать затраты на полис ОСАГО, при заключении договора нужно лично уплатить страховую премию и являться страхователем. Размер компенсационной выплаты составляет 50% от уплаченной страховой премии.

Компенсация предоставляется в беззаявительном порядке, если все необходимые сведения о человеке с инвалидностью имеются в федеральных информационных базах. Если такая информация отсутствует, то для получения компенсации нужно обратиться в МФЦ с заявлением, полисом ОСАГО и индивидуальной программой реабилитации, где указаны медицинские показания для приобретения транспорта. Обратиться за компенсацией можно в течение года после оформления ОСАГО. Социальный фонд перечислит денежные средства на счет заявителя в течение пяти рабочих после даты принятия решения о возмещении расходов.

Какие условия созданы в Социальном фонде для посетителей с инвалидностью?

Несмотря на то что большинство услуг Соцфонда оказываются в электронном виде и предоставляются в офисах МФЦ, мы в своих клиентских службах продолжаем обслуживать людей с инвалидностью, нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Помещения, где ведется прием посетителей, оснащены системами управления электронной очередью и звуковыми информаторами. В клиентской службе предоставляется услуга сопровождения инвалида нашим сотрудником. Имеются пандусы, поручни, подъемные платформы и доступные санитарно-гигиенические помещения. Перед зданиями клиентских служб СФР нанесены тактильные покрытия и полосы, размещены указатели в виде тактильных табличек со шрифтом Брайля. Людям со слабым зрением информационные материалы на официальном сайте CФР помогает слушать «Голосовой ассистент». Мы проводим специальные дни приема слабослышащих, когда наладить коммуникацию с клиентом нашему специалисту помогает сурдопереводчик.

Недавно в соцсетях прошла информация о предстоящей компенсации всем пенсионерам в размере 5 тыс. рублей из-за повышения пенсионного возраста. Для этого якобы нужно пройти регистрацию на сайте. Поясните, пожалуйста, так ли это?

Подобных фейков по пенсионным и социальным выплатам всегда было и будет много. Как говорится, тема пенсий никогда не стареет. Мы своевременно реагируем на такие публикации, стараемся оперативно размещать комментарии в прессе и в соцсетях, развенчиваем фейки. Это был фейк, такой же, как и фейк про тринадцатую пенсию, которую якобы должны будут выплатить пенсионерам в конце декабря. Интересно, что подобная информация появляется в конце каждого года. Важно, чтобы пожилые люди пользовались только официальными и проверенными источниками информации.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»