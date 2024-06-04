Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Соцфонд Татарстана за год семьям с детьми выплатил более 32 млрд. рублей
Семьи с детьми составляют 85% от общего числа граждан, претендующих на различные меры социальной поддержки в Татарстане. Об этом «Татар-Информу» сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.
«Заявители с детьми составляют 85,4% от общего числа граждан, претендующих на различные меры социальной поддержки в регионе, всего это более 23,6 тыс. человек. Общий объем выплат семьям с детьми в 2023 году составил более 32 млрд. рублей. Большая часть средств - около 19 млрд. рублей выплачена на единое пособие семьям с детьми и беременным женщинам», - рассказали в пресс-службе.
За первый квартала 2024 года в Региональное отделение Соцфонда поступило более 7,5 тыс. заявлений от граждан с детьми. Это 85% от общего количества заявителей на предоставление различных мер социальной поддержки. Общий объем выплат в этом году составил 8,2 млрд. рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»