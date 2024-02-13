Соцфонд Татарстана: За 17 лет размер маткапитала вырос в три с лишним раза

С 2007 года размер материнского (семейного) капитала вырос более чем в три раза. Его получили 408,6 тыс. семей из Татарстана. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Поддержка семей с детьми всегда была приоритетным направлением национальной политики России. 17 лет назад Президентом страны было принято решение о поддержке семей с детьми, с тех пор семьи они получают материнский (семейный) капитал. За время действия программы размер господдержки увеличился более чем в три раза, его получили 408,6 тыс. семей из Татарстана», — сказал он.

Материнский (семейный) капитал – центральная мера поддержки национального проекта «Демография». С этого года у программы есть ряд новшеств. Так, размер маткапитала проиндексирован и составляет 630 тыс. рублей при рождении после 1 января 2020 года первого ребенка в семье и 833 тыс. рублей — при рождени второго или обоих детей.

Право на господдержку возникает теперь только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином нашей страны. Спикер отметил, что самым популярным направлением расходования средств маткапитала у татарстанцев по-прежнему остаётся улучшение жилищных условий. С этого года действует важное новшество.

«Средства материнского капитала можно направить на реконструкцию дома блокированной застройки для улучшения жилищных условий», — заметил спикер.

Оотцы-одиночки или единственные усыновители, воспитывающие детей и имеющие право на материнский капитал, теперь могут направить его на формирование накопительной части пенсии.

«Почти 87% семей полностью или частично распорядились средствами материнского капитала по пяти направлениям», — сообщил Эдуард Вафин.

305 тыс. семей направили средства господдержки на улучшение жилищных условий, 43 тыс. — на образование детей, 18 тыс. — на ежемесячную выплату, в 2024 году ее размер составляет 12,7 тыс. рублей. Ещё 171 заявление было подано на формирование накопительной пенсии и два заявления — на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

По данным управляющего отделением в РТ, всего с начала действия программы средствами материнского капитала распорядились 364 тыс. семей с детьми, или 89% от общего числа получателей в Татарстане. Общая сумма составила 136,7 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.