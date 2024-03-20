Соцфонд Татарстана в 2024 году перечислил за родовые сертификаты более 84,5 млн рублей

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На оплату родовых сертификатов в 2024 году Соцфонд Татарстана перечислил в медицинские организации более 84,5 млн рублей, а за прошлый год — 356,5 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«7,5 тыс. мам и малышей Татарстана воспользовались родовыми сертификатами в этом году. Объем перечисленных в медицинские организации средств составил более 84,5 млн рублей. За прошлый год родовыми сертификатами воспользовались более 33,5 тыс. женщин, на что было направлено более 356,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Родовой сертификат – документ, который даёт возможность беременной женщине выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Соцфонд перечислит средства на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Как пояснил управляющий татарстанского Соцфонда Эдуард Вафин, сертификаты в электронном виде оформляются с 1 июля 2021 года. Документы формируются при первом посещении беременной женщиной женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Кроме того, сертификаты может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медработников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

В Соцфонде Татарстана также напомнили, какие выплаты получают женщины в связи с беременностью и родами.

«По линии Социального фонда беременная женщина может оформить пособие по беременности и родам, а также единое пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности. После рождения ребенка у женщины возникает право на материнский (семейный) капитал. Кроме этого, женщина получает единовременное пособие при рождении ребенка, может оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое пособие на детей в возрасте до 17 лет», — отметили в пресс-службе.