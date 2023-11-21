Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Соцфонд Татарстана: в 2023 году татарстанцы оформили более миллиона электронных услуг
Более миллиона услуг Социального фонда в электронном виде оформили жители Татарстана сначала этого года, что на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Регионального отделения Социального фонда по РТ.
«Рост количества оформленных электронных услуг обусловлен объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с начала года. Кроме того, растет число людей, пользующихся такими возможностями. Чаще всего услуги в электронном виде оформляют молодые люди, например, семьи с детьми, но и пожилые люди тоже. Например, за оформлением пенсий в электронном виде обращается не менее 70% от общего числа их получателей», — отметили в пресс-службе.
В настоящее время на портале госуслуг работает более сотни сервисов фонда по всем направлениям деятельности. Это пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей, оформление ухода за людьми с инвалидностью и пожилыми, меры поддержки семей военных и пострадавших от радиации.
Кроме того, реализованы сервисы, позволяющие будущим пенсионерам проверить данные своей электронной трудовой книжки и индивидуальный лицевой счет, подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. Пожилым людям оказывается помощь по оформлению услуг в электронном виде.
«В каждой клиентской службе Социального фонда республики есть цифровая зона, а также в центрах общения старшего поколения проводится информационная работа по этой теме», — добавили в пресс-службе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»