Соцфонд Татарстана с 2024 года назначает пенсии по потере кормильца

С 2024 года Отделение Социального фонда России по Татарстану назначает пенсии по потере кормильца детям, не достигшим 18-летнего возраста. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель республиканского отделения Соцфонда Эдуард Вафин.

«С этого года у нас есть еще одно важное изменение, оно коснулось семей, в которых случилась беда и дети остались без кормильца. Мы начали назначать пенсии по потере кормильца детям, не достигшим 18-летнего возраста. Пенсии назначаются с того момента, как человек признан умершим или пропавшим без вести», — пояснил он.

Спикер отметил, что необходимые данные ведомство получает от ЗАГСов. Кроме того, Соцфонд в проактивном режиме (без заявлений) назначает пенсии по инвалидности.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.