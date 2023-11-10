Соцфонд Татарстана рассказал, в какие санатории работодатели отправляют сотрудников

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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали в Татарстане Отделение СФР по РТ, Федерация профсозов РТ и Ассоциация предприятий РТ. Документ направлен на совершенствование системы социальной защиты работающих граждан и содействие в работе общественных комиссий и профактивов на предприятиях и в организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Соцфонда по РТ.

«Соглашение направлено на дальнейшую охрану труда и информационное сотрудничество со страхователями и работниками предприятий совместно с профсоюзными активами. Татарстанским Отделением Социального фонда России оно подписывается впервые. В предыдущие годы такое соглашение заключалось с региональным Отделением ФСС», — сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что соглашение поспособствует повышению ответственности страхователей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование. Стоит отметить, что в 2023 году на проведение предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма работодатели могут использовать 20% от начисленных ранее страховых взносов за вычетом расходов на обязательное социальное страхование. Объем средств может быть увеличен до 30%, если страхователь планирует направить их на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста.

«В 2023 году 468 работодателей республики отправили на санитарно-курортное лечение 3,9 тыс. работников, на что было выделено 206 млн рублей. Для сравнения, за прошлый год 480 страхователей отправили на санитарно-курортное лечение 3,7 тыс. работников, на что потребовалось 167 млн рублей. Работники, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста, в основном отдыхали на территории Татарстана, в санаториях „Бакирово“, „Сосновый Бор“, „Васильевский“, „Ижминводы“ и „Нехама“», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.