Соцфонд Татарстана рассказал о выплатах участникам СВО и членам их семей

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Татарстанское отделение Соцфонда России обеспечивает полную и всестороннюю социальную поддержку военнослужащих-участников СВО и членов их семей. Какие выплаты положены людям, рассказал сегодня на брифинге в Казани управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

«Все ветераны боевых действий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Ее размер с учетом индексации составляет 3,8 тыс. рублей. Герои России имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Данная выплата имеет самый высокий размер и составляет 83,4 тыс. рублей. В 2023 году звание Героя России присвоено нашему земляку – Расиму Баксикову», — сообщил он.

Спикер отметил, что беременной жене мобилизованного военнослужащего назначается единовременное пособие в случае, когда срок беременности составляет не менее 180 дней. Размер единовременной выплаты составляет 36,2 тыс. рублей. За пособием нужно обратиться в течение шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по мобилизации.

«Мать, опекун или другой родственник имеют право на ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного военнослужащего в возрасте до трех лет. Под другим родственником имеется виду тот, кто ухаживает за ребенком в случае, если мать ребенка не может его воспитывать. Данное пособие выплачивается в размере 15,5 тыс. рублей», — уточнил Вафин.

Семьи, ожидающие рождение ребенка и воспитывающие детей в возрасте до 17 лет вправе подать заявление на ежемесячное единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Стоит отметить, что при расчете среднедушевого дохода семьи у мобилизованного не учитывают доходы от работы, пенсию, соцвыплаты и материальную помощь. Также не учитывается отсутствие доходов. В этом случае единое пособие будет выплачиваться в течение шести месяцев.

«Родители, у которых рожден или усыновлен первый ребенок до трех лет, имеют право на ежемесячную выплату в случае, когда ребенок рожден или усыновлен до 1 января 2023 года. Данная сумма равна размеру прожиточного минимума для детей в субъекте России и составляет 11,8 тыс. рублей», — сказал Вафин.

Родители, у которых рожден или усыновлен ребенок до достижения им трех лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума на душу населения в Татарстане — 24,4 тыс. рублей.

Отделение назначает военнослужащим пенсию по инвалидности вследствие увечья — ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Так, инвалидам вследствие общего заболевания назначается страховая либо социальная пенсия по инвалидности.

Инвалидам боевых действий и инвалидам вследствие общего заболевания назначается ежемесячная денежная выплата при наступлении инвалидности в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. С июля 2020 года данная выплата назначается беззаявительно.

Кроме того, инвалиды получают ежемесячную денежную компенсацию вследствие военной травмы. Размер компенсации зависит от группы инвалидности и составляет при первой группе 21,9 тыс. рублей, при второй группе – 10,9 тыс. рублей, при третьей – 4,3 тыс. рублей. Люди с инвалидностью обеспечиваются техническими средствами реабилитации и могут получить компенсацию ОСАГО.

Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка со стороны государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции.

«Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка – это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», – сказал Владимир Путин.