Соцфонд Татарстана рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

Участникам специальной военной операции и членам их семей Социальный фонд Татарстана оказывает различные меры поддержки. К примеру, ветераны боевых действий получают каждый месяц дополнительно 3,8 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Такую выплату от отделения СФР в регионе получают более 30,5 тыс. человек (разумеется, не все из них бывшие участники спецоперации — прим. Т-и). Заявление на нее можно подать на портале госуслуг или в МФЦ. После подачи заявления ветерану боевых действий нужно представить в Социальный фонд подлинник удостоверения или его нотариально заверенную копию», — сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Кроме того, участники СВО и члены их семей получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в размере 15,5 тыс. рублей. Беременным женам мобилизованных положена единовременная выплата в размере 36,2 тыс. рублей при условии, что срок беременности составляет не менее 180 дней.

Еще одна мера поддержки — единое пособие семьям участников СВО, которая назначается для них на льготных условиях. Также на мобилизованных не распространяется правило «нулевого дохода»: если у супруга не было заработка без объективных причин, а семья признана нуждающейся, то пособие будет назначено, а если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия дохода у супруга, то семья может повторно обратиться в Отделение Социального фонда России за назначением выплаты.

Людям, признанным инвалидами вследствие военной травмы, устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалида по военной травме в размере 1 тыс. рублей. Детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, назначается ежемесячное пособие в размере 2,8 тыс. рублей.

Вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы, имеют право на получение компенсационных выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений. Размер выплаты составляет 60% расходов ежемесячных коммунальных услуг, в том числе расходов на установку стационарного телефона. Членам семей военнослужащих, погибших во время военной службы, могут быть выплачены средства на ремонт индивидуальных жилых домов.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не раз выражал уверенность в достижении целей спецоперации.