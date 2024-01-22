Соцфонд Татарстана рассказал, кто в 2024 году получит повышенные выплаты

Большинство предоставляемых жителям Татарстана выплат проиндексировал в январе 2024 года Социальный фонд России. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Соцфонда РФ по РТ.

«С января увеличены страховые пенсии неработающих татарстанцев, а также единое пособие, выплаты на детей и размер маткапитала. Повышение затрагивает миллионы жителей региона», — отметили в пресс-службе ведомства.

Страховые пенсии неработающих татарстанцев увеличены на 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%. Индексация затронула более 900 тыс. получателей пенсий по старости. Кроме того, в январе повысился размер прожиточного минимума, влияющий на величину многих пособий. Так, увеличен размер единого пособия, которое получают родители более 200 тыс. детей, а также свыше 2 тыс. беременных женщин.

Сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. В Татарстане прожиточный минимум на ребенка составляет 12,7 тыс. рублей, а на трудоспособного взрослого — 14,3 тыс.

В новом году единое пособие на детей в Татарстане составляет от 6 тыс. до 12,7 тыс. рублей и выплачивается в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Увеличен размер и других выплат на детей. К примеру, ежемесячного пособия на первого ребенка до трех лет или ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Такую господдержку на сегодняшний день получают родители 20 тыс. детей из региона.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Соцфонда РФ по РТ, в этом году увеличатся пособия по погребению для пенсионеров. «Пособия по погребению для пенсионеров повысятся с февраля и составят более 8,3 тыс. рублей», — отметили в фонде.

Кроме того, с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован на 7,4%. Если семьи не использовали его ранее или потратили частично, то сумма сертификата станет больше на установленный процент. Размер господдержки на первого ребенка составит 630,4 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс.