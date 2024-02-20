Соцфонд Татарстана рассказал, как быстро получить высокотехнологичный протез конечности

За прошлый год 32 тыс. инвалидов из Татарстана получили 237 тыс. технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий благодаря электронным сертификатам. На эти цели региональное Отделение Соцфонда России направило 140 млн рублей.

«За прошлый год по республике было выдано 10 высокотехнологичных дорогостоящих протезов на общую сумму около 24 млн рублей. Это, к примеру, протезы предплечья и плеча с микропроцессорным управлением, высокотехнологичные протезы руки», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального Соцфонда.

Благодаря электронным сертификатам люди с инвалидностью могут быстро приобрести необходимые технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, рекомендованные по индивидуальным программам реабилитации и абилитации. Чаще всего татарстанцы приобретают с помощью электронного сертификата абсорбирующее белье, подгузники, трости, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, протезно-ортопедические изделия и кресла-коляски.

«В июне прошлого года возможности электронного сертификата были расширены, а в перечень технических средств реабилитации были включены протезы верхних и нижних конечностей. Сегодня по сертификату можно приобрести около 270 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ», — пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Социальный фонд России разработал электронный каталог технических средств реабилитации для подбора и приобретения специализированных изделий. По электронному сертификату получить их можно в течение 8 дней, тогда как закупка по контракту может занять до трёх месяцев.

Оформить сертификат имеют право инвалиды, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание, и другие категории граждан. Оформить сертификат можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР.