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Соцфонд Татарстана пригласил казанцев на бесплатные уроки рисования
Некоммерческий проект «Рисуй, Казань!» будет запущен в Международный день защиты детей в Казани отделением Социального фонда России по Татарстану. На бесплатные уроки рисования приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе татарстанского филиала СФР.
«Бесплатные уроки по рисованию будут проходить по воскресеньям на территории дворика Музея изобразительных искусств РТ под открытым небом. Первое занятие для юных художников пройдет в Международный день защиты детей 1 июня, последующие занятия будут проводиться по воскресеньям до 25 августа. Преподаватели по рисованию помогут освоить одни из самых распространенных жанров живописи, такие как натюрморт, пейзаж, рисунки с натуры», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.
На занятия приглашаются не только дети, но и взрослые. Для этого нужно заранее зарегистрироваться на сайте акции risuykazan.ru.
«Этот яркий летний проект реализуется по нашей инициативе уже не первый год. Всего мы провели свыше 200 уроков для более 3 тыс. жителей и гостей республики. Наш социальный проект помогает людям начать рисовать, а затем уже раскрыть в себе творческие способности», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
Все необходимое для занятий рисованием организаторы акции обещают предоставитб на месте.
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