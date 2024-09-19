Соцфонд Татарстана объяснил преимущества электронного СНИЛСа

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан оформило более 10 тыс. СНИЛСов новорожденным в проактивном режиме — на основании сведений, поступивших из ЗАГСов. О преимуществах электронного документа рассказали в пресс-службе регионального Соцфонда.

«В виде „зеленых карточек“ страховые свидетельства не выдаются с 2019 года. Вместо них оформляется „уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета “ , которое всегда доступно в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Преимущества очевидны — его невозможно потерять и не нужно носить с собой. Сейчас никто не требует „зеленые карточки “ , как это было раньше», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин, информация о СНИЛС ребенка, а также уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета в электронном виде поступают в личный кабинет матери на портале госуслуг.

Родителям страховой номер индивидуального лицевого счета новорожденного нужен для оформления полиса ОМС и прикрепления к поликлинике, получения материнского капитала и социальных выплат. Уведомление можно использовать в электронном виде или распечатать его. Оно подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Для доступа к информации важно иметь подтвержденную учетную запись.

Если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, получить документ можно при личном визите в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан или в МФЦ. Для этого понадобятся паспорт и свидетельство о рождении ребенка.