Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Соцфонд Татарстана объяснил, как получить пенсионные накопления умерших родственников
В прошлом году Отделение Социального фонда по РТ перечислило 2,5 тыс. правопреемникам умерших татарстанцев пенсионные накопления на общую сумму более 122,8 млн рублей. В какое время после смерти родственника нужно подать заявление и как быстро перечислят деньги, «Татар-информу» рассказали сегодня в пресс-службе регионального Соцфонда.
«Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений нужно в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного человека. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или в любом территориальном органе СФР, либо негосударственном пенсионном фонде, где формировались средства пенсионных накоплений», - отметил управляющий соцфонда Татарстана Эдуард Вафин.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, после подачи заявления правопреемником в течение шести месяцев, решение по заявлению выносится на седьмой месяц смерти гражданина.
«На восьмой месяц, до 20 числа, деньги перечислят на счет правопреемника», - отметили в пресс-службе.
Накопительная пенсия формируется у граждан с 1967 года рождения. Важно, чтобы человек имел официальный доход с 2002 по 2013 годы. Пенсионные накопления могут быть у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию. Кроме того, такие накопления могут быть у женщин, направивших средства маткапитала на формирование накопительной пенсии либо у граждан до 1967 года рождения, добровольно участвовавших в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Получить пенсионные накопления могут наследники - дети, супруги, родители, а также братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Также это могут быть люди, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном еще при жизни застрахованным человеком.
«Если прошло больше полугода с момента смети родственника, то упущенный срок можно восстановить в судебном порядке. Восстановление упущенного срока правопреемником временем не ограничено», - уточнили в пресс-службе.
Данный порядок действует для всех, за исключением правопреемников застрахованных людей, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО, для которых срок обращения за выплатой не ограничен.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»