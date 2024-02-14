Соцфонд Татарстана объяснил, как получить пенсионные накопления умерших родственников

В прошлом году Отделение Социального фонда по РТ перечислило 2,5 тыс. правопреемникам умерших татарстанцев пенсионные накопления на общую сумму более 122,8 млн рублей. В какое время после смерти родственника нужно подать заявление и как быстро перечислят деньги, «Татар-информу» рассказали сегодня в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений нужно в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного человека. Для этого следует подать заявление на портале госуслуг или в любом территориальном органе СФР, либо негосударственном пенсионном фонде, где формировались средства пенсионных накоплений», - отметил управляющий соцфонда Татарстана Эдуард Вафин.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, после подачи заявления правопреемником в течение шести месяцев, решение по заявлению выносится на седьмой месяц смерти гражданина.

«На восьмой месяц, до 20 числа, деньги перечислят на счет правопреемника», - отметили в пресс-службе.

Накопительная пенсия формируется у граждан с 1967 года рождения. Важно, чтобы человек имел официальный доход с 2002 по 2013 годы. Пенсионные накопления могут быть у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год работодатели перечисляли страховые взносы на накопительную пенсию. Кроме того, такие накопления могут быть у женщин, направивших средства маткапитала на формирование накопительной пенсии либо у граждан до 1967 года рождения, добровольно участвовавших в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Получить пенсионные накопления могут наследники - дети, супруги, родители, а также братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Также это могут быть люди, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, поданном еще при жизни застрахованным человеком.

«Если прошло больше полугода с момента смети родственника, то упущенный срок можно восстановить в судебном порядке. Восстановление упущенного срока правопреемником временем не ограничено», - уточнили в пресс-службе.

Данный порядок действует для всех, за исключением правопреемников застрахованных людей, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО, для которых срок обращения за выплатой не ограничен.