Соцфонд: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

С 2020 года Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по среднему размеру страховых пенсий. Об этом заявил сегодня управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования по РТ Эдуард Вафин.

«В этом году по ПФО в республике назначается самый высокий размер страховых пенсий. Если в 2019 году мы были на втором месте, то начиная с 2020 года по первое полугодие 2023 года мы занимаем лидирующие позиции», — сказал он.

По данным спикера, в этом году была произведена своевременная индексация и выплата всех видов пенсий и социальных пособий пенсионерам и льготникам.

Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение».

«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.