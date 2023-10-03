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Соцфонд: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий
С 2020 года Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по среднему размеру страховых пенсий. Об этом заявил сегодня управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования по РТ Эдуард Вафин.
«В этом году по ПФО в республике назначается самый высокий размер страховых пенсий. Если в 2019 году мы были на втором месте, то начиная с 2020 года по первое полугодие 2023 года мы занимаем лидирующие позиции», — сказал он.
По данным спикера, в этом году была произведена своевременная индексация и выплата всех видов пенсий и социальных пособий пенсионерам и льготникам.
Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется федеральный проект «Старшее поколение».
«Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», — заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.
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