Соцфонд напомнил новшества программы маткапитала в 2024 году

С 2024 года средства маткапитала семьи могут направлять на реконструкцию жилого помещения в домах блокированной постройки - таунхаусы и дуплексы. Об этом и других новшествах с этого года рассказал сегодня в прямом эфире в Центре управления регионом руководитель регионального отделения Социального фонда России Эдуард Вафин.

«Материнский (семейный) капитал – центральная мера национального проекта «Демография». Мера поддержки реализуется 17 лет по инициативе Президента России Владимира Путина», - сказал он.

С 2007 года размер маткапитала вырос более чем в три раза. Сертификаты выдаются в проактивном формате и в электронном виде на госуслугах. С 2024 года появился ряд новшеств.

«Размер маткапитала составляет 630 тыс. рублей при рождении после 1 января 2020 первого ребенка в семье и 833 тыс. рублей – при рождении после этой даты второго ребенка», - уточнил Вафин.

Право на меру поддержки теперь возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином нашей страны по рождению. Кроме того, отцы-одиночки или единственные усыновители, воспитывающие детей и имеющие право на маткапитал, могут его направить на формирование своей накопительной пенсии.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.