Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд России с 1 июня 2026 года начнет принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает «РИА Новости».

Речь идет о поддержке семей, где среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. Таким образом, в 2026 году россияне смогут оформить выплату за 2025 год.

Заявления принимаются через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентских офисах Социального фонда. Большинство данных фонд запрашивает самостоятельно, однако в отдельных случаях потребуется предоставить дополнительные документы.

Право на выплату имеют оба работающих родителя, а также усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Исключение составляют дети, обучающиеся только по дополнительным образовательным программам. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать установленный порог.

Выплата рассчитана на родителей, уплачивающих НДФЛ: по итогам года налог пересчитывается до 6%, а разница возвращается.

Получатели должны быть гражданами России, иметь доход от трудовой деятельности за предыдущий год и не иметь задолженности по алиментам. Лица, лишенные родительских прав, права на выплату не имеют. Самозанятые и индивидуальные предприниматели на специальных налоговых режимах без иных доходов, облагаемых НДФЛ, воспользоваться мерой поддержки не смогут.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».