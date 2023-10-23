Соцфонд РТ сократил срок рассмотрения заявлений на оплату маткапиталом образования детей

Минобрнауки Татарстана будет передавать региональному Отделению Социального фонда России сведения о платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. Это нужно, чтобы упростить процедуру оформления средств маткапитала на образование детей, сообщили сегодня в пресс-службе регионального Соцфонда.

«Образование детей - популярное направление при распоряжении средствами маткапитала в Татарстане. За годы действия программы маткапитала сертификатами таким образом распорядились 40,3 тыс. человек на сумму 1,9 млрд. рублей, в том числе в 2023 году - 4,9 тыс. человек на сумму 324 млн. рублей», - сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

Раньше региональное Отделение Социального фонда России подписывало соглашения об информационном сотрудничестве с каждым дошкольным учреждением. Новое соглашение упрощает и ускоряет процесс предоставления Соцфондом госуслуг по распоряжению средствами маткапитала на оплату дошкольного образования. Теперь родителям достаточно подать заявление в «личном кабинете» на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Приносить документы в фонд не потребуется. Срок рассмотрения таких заявлений сокращен до пяти рабочих дней.