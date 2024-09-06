Соцфонд РТ объяснил преимущества набора соцуслуг в натуральном виде

В Татарстане более 161тыс. федеральных льготников получают набор социальных услуг в натуральном виде. За два года количество тех, кто сделал выбор в пользу натуральных льгот, выросло на 13 тыс. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Регионального отделения Социального фонда.

«За последние годы число получателей социальных услуг в натуральном виде выросло в Татарстане. Люди делают выбор в пользу набора социальных услуг потому, что это выгодно. Льготники получают бесплатные медикаменты, путевки на санаторно-курортное лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте», - рассказали в пресс-службе.

Набор социальных услуг (НСУ) входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), устанавливается и выплачивается гражданам, имеющим статус федеральных льготников. При первичном назначении ЕДВ набор социальных услуг устанавливают в натуральной форме по умолчанию, за исключением ветеранов боевых действий и граждан, подвергшихся воздействию радиации, которым данный вид поддержки предоставляется по заявлению.

В дальнейшем люди могут самостоятельно решать, получать ли НСУ в натуральном виде или заменить деньгами полностью или частично. В денежном выражении размер НСУ составляет 1578 рублей, из которых 1215 рублей выделяются на лекарства, 188 рублей – на санаторно-курортное лечение и 174 рубля – на проезд к месту лечения и обратно. При этом размер ЕДВ уменьшается на сумму выбранного соцпакета. В пресс-службе Соцфонда объяснили, почему набор соцуслуг - это выгодно.

«Были случаи, когда, к примеру, лекарства не были оформлены, и вдруг у человека находили тяжелое заболевание, требующего дорогостоящих лекарств. Но, к сожалению, их нужно было приобретать пенсионеру самому, поскольку написанное заявление вступает в силу с января следующего года», - подчеркнули в пресс-службе.

Величина установленного денежного эквивалента не означает, что натуральная услуга оказывается именно на эту сумму. Если лекарства, путевка и проезд предоставляются льготнику бесплатно в необходимом объеме, то при замене натуральных льгот на деньги, они будут предоставляться только в той сумме, которая предусмотрена для соответствующей льготы.

«Если получателю НСУ потребуется дорогостоящее лечение, то поменять способ получения на натуральную льготу конечно, можно. Вот только вступит в силу такое решение со следующего года после подачи заявления. Да и санаторно-курортное лечение и проезд стоят намного дороже, нежели денежный эквивалент этой услуги. Поэтому, отказываясь от натуральных услуг в пользу денег, нужно взвесить все варианты, или же посоветоваться с врачом», – подчеркнул управляющий татарстанским Отделением СФР Эдуард Вафин.