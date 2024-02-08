Соцфонд РТ назвал среднюю стоимость путевки в санатории для пострадавших на производстве

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В 2023 году около 1,5 тыс. жителей Татарстана, которые ранее пострадали на производстве, прошли санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. В 2022 году таких людей было 1,3 тыс. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Отделения Социального фонда по РТ.

«В этом году средняя стоимость путёвки на санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве составляет 103,7 тыс. рублей. В 2024 году на санаторно-курортное лечение пострадавшим на производстве в центры реабилитации СФР выделено 1,5 тыс. путевок на сумму более 155,6 млн рулей», — отметили в пресс-службе.

В прошлом году пострадавшие на производстве отдохнули и поправили здоровье в центрах «Ключи» в Томске, «Омский» в Омске, «Тараскуль» в Тюмени, «Вятские Увалы» в Кировской области, а также в Астрахани, Саратовской и Владимирской областях, Волгограде, Подмосковье и Анапе. Лечение в многопрофильных центрах пострадавшие прошли за счет средств Социального фонда России.

Бесплатная высокотехнологичная реабилитация предоставляется официально трудоустроенным работникам, которые получили травму на производстве. Чтобы пройти восстановительное лечение по путевкам СФР в реабилитационных центрах нужно подать заявление на портале госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе Социального фонда.