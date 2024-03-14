Соцфонд РТ напомнил размер единого пособия и рассказал, кому оно положено в 2024 году

За прошлый год единое пособие получили более 200 тыс. детей из Татарстана. С начала этого года мера господдержки назначена 190 тыс. детей из 42,5 тыс. семей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«Единое пособие введено в нашей стране с 1 января 2023 года. Это целостная система мер социальной поддержки семей с детьми в возрасте до 17 лет. Размер единого пособия семьям с детьми зависит от региональной величины прожиточного минимума для детей, который в 2023 году составлял 11852 рубля, а с 1 февраля 2024 года - 12741 рубль. На выплату пособия в этом году Социальный фонд направил 4,2 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе.

Мера господдержки назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости семьи. Право на выплату возникает в том случае, если в расчетном периоде на каждого члена семьи среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума на человека. Кроме того, семья должна подпадать под требования по движимому и недвижимому имуществу. За расчетный период берется 12 месяцев, предшествующие одному месяцу до подачи заявления.

Как отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин, в зависимости от нуждаемости семьи выплата устанавливается в размере 50%, 75% и 100 % от прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.