news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 декабря 2024 13:02

Соцфонд: Россиянам не обязательно менять старые СНИЛС на новые

Скопировать ссылку

Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета не обязательно менять на новые. «Старые» образцы этого документа также останутся действительны, рассказали в Соцфонде РФ.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — приводит ответ фонда РИА «Новости».

Как добавили в фонде, что информацию о СНИЛС могут предоставить человеку как в электронном, так и в бумажном виде. В уведомлении будет находиться вся информация, отраженная в страховом свидетельстве, включая фамилию, имя и отчество гражданина, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС.

#снилс #Социальный фонд России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100