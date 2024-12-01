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Соцфонд: Россиянам не обязательно менять старые СНИЛС на новые
Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета не обязательно менять на новые. «Старые» образцы этого документа также останутся действительны, рассказали в Соцфонде РФ.
«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — приводит ответ фонда РИА «Новости».
Как добавили в фонде, что информацию о СНИЛС могут предоставить человеку как в электронном, так и в бумажном виде. В уведомлении будет находиться вся информация, отраженная в страховом свидетельстве, включая фамилию, имя и отчество гражданина, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС.
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