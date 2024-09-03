Соцфонд РФ: Выплаты участникам и ветеранам боевых действий назначаем без заявления

Ежемесячные выплаты участникам и ветеранам боевых действий Соцфонд РФ назначает без заявления, на основании данных, которые туда предоставляют сотрудники из силовых министерств. Об этом заявил председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

Спикер отметил, что также без заявления назначают выплаты Героям России.

«Мы стараемся создать для них очень удобный клиентский путь, чтобы обслуживание было простым, небюрократическим. Здесь также у нас есть некоторые новшества. Например, мы ежемесячные выплаты участникам и ветеранам боевых действий назначаем без заявления, на основании данных, которые нам предоставляют наши коллеги из силовых министерств. Точно так же мы назначаем выплаты Героям Российской Федерации, тоже без заявления», — сказал Чирков.

Также на контроле у фонда вопрос о выдаче электронных сертификатов на средства реабилитации.

«В начале этого года было принято постановление правительства о том, что мы электронные сертификаты на средства реабилитации также выдаём в проактивном режиме. И те ребята, которые выписываются из госпиталя, у них уже есть показания медико-социальной экспертизы, тоже получают сертификат, который могут потратить на необходимые средства реабилитации. Это на особом контроле», — заверил спикер.