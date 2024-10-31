Соцфонд РФ по РТ сообщил об изменении графика выплат семьям с детьми в ноябре

График выплаты пособий семьям с детьми скорректирован в ноябре в Татарстане в связи с выходными и праздными днями в начале месяца. Выплаты будут производиться на карты МИР, сообщает пресс-служба отделения Соцфонда РФ по РТ.

«Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан оказывает около 30 мер поддержки для семей с детьми, на эти цели в этом году потрачено более 25,5 млрд рублей. В связи с тем, что в ноябре некоторые даты перечисления детских выплат попадают на выходные дни график перечисления денежных средств скорректирован», - сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

2 ноября родители получат единое пособие на детей в возрасте до 17 лет, также выплаты придут беременным женщинам. Кроме того, будет произведена выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет, на детей, рожденных до 1 января 2023 года, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

5 ноября будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала за ребенка в возрасте до трех лет.

8 ноября работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Выплаты будут производиться на карты МИР в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться зачисления до конца дня, предупредили в пресс-службе.

Татарстанцам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут перечислены по ранее утвержденным графикам, которые можно уточнить в почтовых отделениях.