Соцфонд рассказал, в каких санаториях бесплатно отдохнули 7,3 тыс. татарстанцев

С начала года Отделение Соцфонда России по Татарстану обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение более 7,3 тыс. татарстанцев. В каких санаториях отдохнули льготники, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе регионального Соцфонда.

«В этом году заключены госконтракты с четырьмя санаториями Нальчика, а также с двумя санаториями в Башкортостане и в Ульяновской области. Все остальные санатории находятся в Татарстане. В их числе „Нехама“, „Вита“, „Ливадия“, „Голубое озеро“, „Санта“, „Радуга“, „Волга“, „Дельфин“, „Жемчужина“ и другие», — пояснили в пресс-службе.

По данным Соцфонда по РТ, за прошлый год жителям республики было выдано более 1 тыс. детских и 6,6 тыс. взрослых путевок на санаторно-курортное лечение. Право на получение такой помощи имеют пострадавшие на производстве, люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаками «Житель Блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также представители других льготных категорий граждан.

«При наличии медицинских показаний путевки предоставляются гражданам льготных категорий, которые сохранили набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения. В этом случае одновременно с путевкой гражданину выдаются специальные талоны или именные направления на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Кроме того, бесплатным проездом до места лечения и обратно обеспечиваются и люди, сопровождающие граждан с инвалидностью первой группы и детей с инвалидностью», — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Для получения путевки нужно обратиться за справкой в медорганизацию и подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда или в ближайшем офисе МФЦ.