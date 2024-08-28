Соцфонд рассказал, в каких городах и районах живут долгожители Татарстана

В Татарстане проживают 228 пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж. Наибольшее их число живет в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Регионального отделения Социального фонда по РТ.

«Наибольшее число долгожителей, 74 человека, проживает в Казани. Еще 17 татарстанцев, перешагнувших столетний рубеж, живут в Набережных Челнах, 11 — в Альметьевском и восемь — в Чистопольском районах», — рассказали в пресс-службе.

Абсолютное большинство долгожителей республики — представительницы прекрасного пола, их в республике 209. Сегодня сотрудники Отделения Соцфонда по Татарстану поздравили одну из татарстанских долгожительниц со 107-м днем рождения. Галина Салаховна Шарафутдинова живет в Елабуге в окружении родных и близких. Она родилась в 1917 году.

«Имениннице подарили комплект постельного белья, одеяло из верблюжьей шерсти, цветы и сладости», — отметили в пресс-службе.

Среди 19 мужчин-долгожителей самым возрастным стал Александр Павлович Липатов из Пестрецов. В ноябре он отметит 105-летний юбилей.