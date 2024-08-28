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Соцфонд рассказал, в каких городах и районах живут долгожители Татарстана
В Татарстане проживают 228 пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж. Наибольшее их число живет в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Регионального отделения Социального фонда по РТ.
«Наибольшее число долгожителей, 74 человека, проживает в Казани. Еще 17 татарстанцев, перешагнувших столетний рубеж, живут в Набережных Челнах, 11 — в Альметьевском и восемь — в Чистопольском районах», — рассказали в пресс-службе.
Абсолютное большинство долгожителей республики — представительницы прекрасного пола, их в республике 209. Сегодня сотрудники Отделения Соцфонда по Татарстану поздравили одну из татарстанских долгожительниц со 107-м днем рождения. Галина Салаховна Шарафутдинова живет в Елабуге в окружении родных и близких. Она родилась в 1917 году.
«Имениннице подарили комплект постельного белья, одеяло из верблюжьей шерсти, цветы и сладости», — отметили в пресс-службе.
Среди 19 мужчин-долгожителей самым возрастным стал Александр Павлович Липатов из Пестрецов. В ноябре он отметит 105-летний юбилей.
«Гражданам такого преклонного возраста Отделением СФР Татарстана оказываются меры социальной поддержки в рамках региональных законов. Кроме пенсии, в которой гражданам старше 80 лет уже удвоена фиксированная выплата, с 2025 года Отделение СФР по РТ автоматически установит надбавку в размере 1200 рублей, которая будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией, если в настоящее время она не была установлена», — сообщил управляющий Региональным отделением Социального фонда России Эдуард Вафин.
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