Соцфонд рассказал, на что тратят маткапитал татарстанцы

За годы действия программы маткапитала в Татарстане выдано более 404 тыс. государственных сертификатов. Наибольшую долю полученных средств татарстанцы направили на улучшение жилищных условий. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Социальным фондом Татарстана Эдуард Вафин.

«На протяжении многих лет в программу вносились изменения, цель которых максимально облегчить семьям получение сертификата и распорядиться его средствами. За эти годы вместе с детьми рос и размер маткапитала, а право на него сейчас имеют семьи, в которых родились или усыновлены первые дети. В 2023 году уже выдано 18,6 тыс. сертификатов, в том числе 16,7 тыс. оформлено в беззаявительном порядке», – рассказал он.

Спикер отметил, что 358 тыс. владельцев сертификатов уже распорядились средствами материнского капитала. Им перечислено более 133,65 млрд рублей. 300 тыс. получателей направили 127,6 млрд рублей на улучшение жилищных условий, а еще 40,3 тыс. использовали 1,9 млрд рублей на образование детей. Более 170 женщин из Татарстана направили 50 млн рублей на накопительную часть будущей пенсии.

17 тыс. владельцев сертификатов получили ежемесячные выплаты на общую сумму 1,4 млрд рублей. На социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов две семьи направили более 31 тыс. рублей.