Соцфонд рассказал, на что потратили маткапитал татарстанцы за 17 лет

Почти 87% семей из Татарстана полностью или частично распорядились средствами материнского (семейного) капитала. Большинство из них направили средства господдержки на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель Отделения Социального фонда России в РТ Эдуард Вафин.

«На сегодняшний день существует пять направлений расходования средств материнского (семейного) капитала. Самое популярное из них — улучшение жилищных условий, в Татарстане его выбрали 305 тыс. семей. Думаю, что количество таких семей будет увеличиваться», — сказал он.

Мера поддержки реализуется 17 лет по инициативе Президента России Владимира Путина. Почти 43 тыс. семей из Татарстана за эти годы направили средства маткапитала на образование детей, 18 тыс. семей — на ежемесячную выплату, в 2024 году ее размер составляет 12 741 рубль. Кроме того, было подано 171 заявление на формирование накопительной пенсии и два заявления — на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов.

С начала действия программы в Татарстане средствами материнского капитала распорядились 364,7 тыс. семей с детьми на общую сумму более 136 млрд рублей.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.