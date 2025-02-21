Соцфонд рассказал, как получить заключение для покупки жилья на средства маткапитала

Улучшение жилищных условий – самое популярное направление расходования средств маткапитала у татарстанцев. Однако с 2025 года использовать средства господдержки на покупку дома семьи могут лишь при наличии заключения о том, что жилье пригодно для проживания. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«С начала запуска программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них более 11,7 тыс. – в проактивном режиме. Более 402,5 тыс. тысяч семей уже распорядились этими средствами. Улучшение жилищных условий стало самым популярным направлением, этим правом воспользовались более 321 тыс. семей», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Теперь оценка состояния приобретаемого жилья стала обязательной. Документ выдают межведомственные комиссии, в которые входят специалисты Госжилинспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Необходимое заключение люди могут получить в районной администрации. После этого владелец сертификата обращается с ним в Социальный фонд, подает заявление о распоряжении средствами. Нововведение пресечет попытки использования средств на жилье, непригодное для проживания.

«Новые требования к оценке жилья помогут избежать ситуаций, когда государственные средства тратятся на некачественное или непригодное для проживания жилье. Это важный шаг в защите интересов семей и детей», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Кроме того, с прошлого года стало проще подать заявление на покупку дома или квартиры на сайте госуслуг. Родителям больше не нужно вручную вводить данные о недвижимости, поскольку сервис Социального фонда на портале интегрирован с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация. Автозаполнение сведений о жилых объектах помогает избежать ошибок в заявлении, чтобы не получить отказ по формальным причинам.

В этом году на смену нацпроекту «Демография» придет новый национальный проект «Семья». Он будет включать в себя такие программы, как «Поддержка семьи», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства».