Соцфонд рассказал, как оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала

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В Татарстане родители 7,8 тыс. детей до трех лет получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. С начала года Отделение СФР по Татарстану перечислило семьям 407,4 млн рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе отделения.

«Возможность оформления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала стала доступна семьям, чей размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, с 2018 года. Ежедневно количество получателей этой выплаты меняется, поскольку меняется уровень доходов семей. Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала равен размеру прожиточного минимума на детей в Татарстане», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

Ежемесячная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера прожиточного минимума на душу населения. В Татарстане сейчас это 26,2 тыс. рублей на человека в месяц, соответственно, размер выплаты для жителей республики в 2024 году составляет 12,7 тыс. рублей.

«С этого года увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой и получить деньги за все время с месяца рождения ребенка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка, ежемесячная выплата осуществляется с месяца его рождения. В остальных случаях она назначается с месяца обращения», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на получение ежемесячной выплаты можно через личный кабинет на сайте СФР, на сайте госуслуг и лично в клиентской службе отделения или в МФЦ. На каждого ребенка заявление подается отдельно.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев. Повторное заявление на получение ежемесячной выплаты можно подать в последний месяц периода, на который она назначена.

Выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет производится за предыдущий месяц и осуществляется в Татарстане пятого числа каждого месяца. Если это число приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится в последний рабочий день перед этим числом.