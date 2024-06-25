Соцфонд пригласил татарстанцев к участию в конкурсе «Спасибо интернету!»

Прием заявок на участие в 10-м Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету!» объявлен в Татарстане. К участию в нем приглашаются люди старше 50 лет, имеющие навыки работы на компьютере. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения Соцфонда по РТ.

«С 2015 года в конкурсе приняли участие более 35 тыс. пенсионеров из 79 регионов России, 227 человек стали победителями и призерами конкурса. В 2023 году активное участие в конкурсе приняли люди старше 90 лет. Татарстан по итогам прошлого года возглавил топ самых активных регионов», — рассказали в пресс-службе.

Так, 82-летняя жительница Татарстана Лира Мухаметшина победила в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель».

В этом году конкурс проводится в нескольких номинациях – «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история» и спецноминация для преподавателей «Мои авторские разработки».

«Неоднократное признание Татарстана самым активным регионом — это в первую очередь подтверждение того, насколько люди зрелого и старшего возраста хотят жить полноценно и активно, обучаться новому, идти в ногу со временем», — сообщил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

Конкурсные работы принимаются до 4 октября, а итоги конкурса будут подведены в конце 2024 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета». «Победителей ждут дипломы и ценные подарки», — уточнили в пресс-службе.

Ежегодно от Татарстана на конкурс поступает самое большое количество заявок. Так, из 5 тыс. заявок, ежегодно направляемых из 79 регионов России, участники из Татарстана направили 769 в 2022 году и 875 в 2023-м.