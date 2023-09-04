Соцфонд рассказал, как возобновить трудовые договоры вернувшимся со службы в ВС России

После военной службы по мобилизации татарстанцам необходимо возобновить трудовые договоры с работодателями в течение трех дней с момента возвращения. Если этот срок не выдержан, то больничные не будут оплачены, сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Татарстану.

«Мобилизованные жители Татарстана начинают возвращаться домой. Если они в трехдневный срок не обратятся в кадровые службы по месту работы, а потом вдруг заболеют, то им не будет оплачен листок временной нетрудоспособности», – отметили в пресс-службе.

Согласно изменениям в Трудовом Кодексе РФ, вступившим в силу в октябре 2022 года, во время службы в Вооруженных силах России за мобилизованными, добровольцами, контрактниками сохраняется место работы, но действие трудового временно приостанавливается.

«В период прохождения службы работодатель страховые взносы не уплачивает, однако подает сведения о том, что трудовой договор приостановлен в связи с мобилизацией – для того, чтобы этот период учитывался в стаже. В дальнейшем при выплате пенсий финансирование таких периодов обеспечивается государством», – уточнили в пресс-службе.

Пока работник пребывает на службе, работодатель может найти временного сотрудника и заключить с ним срочный договор. Трудовой договор с мобилизованными при этом не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

«Чтобы возобновить трудовой договор, нужно в трехдневный срок обратиться к работодателю», – еще раз напомнили в пресс-службе СФР по РТ.

Если у татарстанцев есть другие вопросы, то они могут позвонить в контакт-центр Отделения Социального фонда РТ по телефону 8-800-100-00-01.