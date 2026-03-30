Соцфонд: перерасчет пенсий может происходить автоматически без заявления

В ряде случаев перерасчет пенсий в России проводится автоматически, если специалисты выявляют более выгодные условия учета стажа или заработка пенсионера. Об этом сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

В пресс-службе СФР пояснили, что, если обнаруживается возможность улучшить расчет выплаты за счет другого варианта учета стажа или заработка, сотрудники фонда самостоятельно инициируют сбор необходимых документов и производят перерасчет. В стране действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении пенсий. При каждом обращении проверка проводится по всей вертикали – от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

Особое внимание уделяется периодам до 2002 года, когда данные могли сохраняться не в полном объеме. Для этого реализуется программа проверки выплатных дел. С 2019 по 2025 год специалисты проверили более 40 миллионов дел, а свыше 1,2 миллиона граждан получили помощь в подтверждении стажа. В 2026 году планируется дополнительно проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат.